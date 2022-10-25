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中職／才不是拿球棒守備的男人 陳傑憲對金手套有企圖

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳傑憲。記者陳正興／攝影
陳傑憲。記者陳正興／攝影

中職金手套外野手的廝殺今年有不少新面孔，陳傑憲坐擁排名第2的外野阻殺、第3的守備率，有望挑戰生涯首座守備獎項，他也不諱言這是今年的目標，以前被說拿球棒守備，儘管現在是不同位置，「我會想做到，我的守備是令人安心的。」

陳傑憲因為游擊守到崩盤，被移往外野後找到「使用說明書」，守備也逐步朝完整體靠攏。至今天賽前，陳傑憲守備率0.989，在場次達標的外野手中排名第3，僅次於陳文杰（0.996）、成晉（0.995），11次助殺則僅次於郭天信（12次），不無機會獲得選票青睞。

陳傑憲認為今年最顯著的進步是飛球判斷，也期望能成為讓球隊有安心感的外野手，「因為我在守游擊時沒那麼穩定，想要討回來的心更強烈。」他也坦言，今年打擊狀況相對不穩定，所以對守備會更要求，希望至少守備要能幫到球隊。

陳傑憲吐實真心話，過往外界對自己的印象是守備不好，今年很有企圖想要爭取金手套，在練習上也花了極大心力，更珍惜、更想爭取，也要拿出更好的學習能力，「因為那是一個陌生的地方，要全心全意去投入，才不會懵懵懂懂上去守備。」

陳傑憲感謝外野教練郭俊佑，總是在自己身邊提醒觀念、站位，「因為守中外野，我和他要最親密，我會一直看他，他會適時給我站位，有時是他不用講，我自然會走到他要的位置，這是一種默契，不管是心態或技術，我都從他身上學到很多，讓我在外野慢慢有自信。」

陳傑憲對金手套確實有期待，看各隊中外野手年輕化也自嘲，「以前覺得有哲瑄賢拜、志豪賢拜，壓力好大，結果現在年輕人還是很猛，我還老了6歲。」他笑說趁現在自己的年紀還能跑時多練，「不然30幾歲跑不了時，搞不好就守不了中外野。」

陳傑憲 中職 郭俊佑

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