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中職／桃猿公布總冠軍賽售票 最貴1980、最便宜1080元

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊取得上半季冠軍、全年勝率第一，拿下台灣大賽直達車票，即將在11月5日進行總冠軍戰，樂天集團接手第3年首度進軍總冠軍戰，今天公布售票辦法，最貴門票1980元、最便宜的外野門票為1080元。

迎接總冠軍賽，猿隊喊出「霸」到樂天總冠軍，5場主場皆安排樂天桃園棒球場，日期將是11月5日（六）、 11月6日（日） 、11月11日（五）、 11月12日（六） 及11月13日（日），前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。

總冠軍賽門票預售將從於10月26日起在全家便利商店全面預售予金猿卡友開始（不含快樂炒、團猿席）。在會員卡友優先購票後，10月29日（六）10:00起在全家售票系統全面預售（含快樂炒、團猿席）至每場比賽當日早上11點止（快樂炒預售至前一日23：59），預售剩餘票券提供現場購票，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。

每場比賽皆需完成正規9局，門票一旦售出即不採行退票制度，但無須進行之比賽除外。任何防疫期間售票及入場辦法請遵照及配合官方公告規範配合，球團保有調整座位安排之權利。

猿隊公布主場售票辦法：

全猿主場不分一、三壘座位席，皆為桃猿主場並可站立應援。

總冠軍賽程：

G1 11/05(六)17:05 季後賽勝隊vs.樂天桃猿 @樂天桃園棒球場

G2 11/06(日)17:05 季後賽勝隊vs.樂天桃猿 @樂天桃園棒球場

G5 11/11(五)18:35 季後賽勝隊vs.樂天桃猿 @樂天桃園棒球場(如必要)

G6 11/12(六)17:05 季後賽勝隊vs.樂天桃猿 @樂天桃園棒球場(如必要)

G7 11/13(日)17:05 季後賽勝隊vs.樂天桃猿 @樂天桃園棒球場(如必要)

🎫售票時程：

10/26（三）12：00 ～20：00

2022總冠軍賽 金猿 卡友 FamiTicket、FamiPort預購

10/27（四）09：00～12：00

2022總冠軍賽 銀猿 卡友 FamiTicket、FamiPort預購

10/27（四）14：00～10/28（五）08：00

2022總冠軍賽 樂猿 卡友 FamiTicket、FamiPort預購

10/28（五）10：00～17：00

2022總冠軍賽 樂猿young 卡友 FamiTicket、FamiPort預購

10/28（五）18：00～21：00

2022總冠軍賽 樂天信用卡 FamiTicket預購

10/29（六）10：00～比賽日11：00

尊猿席(無電子票) 、快樂炒、團猿席FamiTicket及FamiPort全面預購（快樂炒同步開賣，預售至比賽前一晚23:59）

備註：

1.會員及樂天信用卡友享優先購票。金、銀猿為每人每場限6張；樂猿、樂猿Young為每人每場限4張。

2.卡友可優先購尊猿席但無電子票 。

3.若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，現場FamiPort機台不支援電子取票功能。

4.快樂炒、團猿席無身心障礙票。

樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布總冠軍賽售票辦法，前兩戰限定贈送「樂天霸到」T恤。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 棒球

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