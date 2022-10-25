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中職／季後賽洋將未定 葉君璋：王維中不會首戰登板

中央社／ 台北25日電
味全龍投手王維中。 聯合報系資料照
味全龍投手王維中。 聯合報系資料照

中職季後挑戰賽29日開打，中信兄弟與味全龍隊爭奪總冠軍戰門票，龍隊總教練葉君璋今天說，還沒確定季後賽洋將人選，而投手王維中不會在首戰登板，但後幾場都有可能。

中華職棒季後挑戰賽首輪對戰組合為中信兄弟出戰味全龍，勇奪下半季冠軍的兄弟先保障1勝，兩隊進行4戰3勝制系列賽，首戰10月29日將在台中洲際棒球場登場。

至於季後賽28人名單，葉君璋賽前接受媒體聯訪時表示，目前還沒確定要帶的洋將人選，還需與選手討論，且需考量需求性，「這不是很好決定的事情，基本上真的很掙扎」。

儘管首戰先發人選還未確定，但談到對方可能派出的投手，葉君璋推測，兄弟隊派洋投德保拉（Jose DePaula）機會很大，「他們比較有利，只要贏2場就贏了」。

葉君璋表示，和兄弟隊狀況不同，我們前面若沒有贏，就沒有第3戰，因此前2場很重要。

王維中本季也是龍隊先發輪值之一，不過葉君璋透露，王維中應該不會在第一戰登板，但後面幾場比賽先發或後援都有可能。

葉君璋 王維中 中信兄弟

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