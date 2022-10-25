快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

中職／施冠宇鉤狀骨折 餅總無奈「要打完了還傷一個」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊施冠宇左手鉤狀骨折，不只剩餘賽事沒得打了，也將缺席秋訓。 聯合報系資料照
統一獅隊施冠宇左手鉤狀骨折，不只剩餘賽事沒得打了，也將缺席秋訓。 聯合報系資料照

統一獅隊的傷病潮，到了球季倒數階段還在持續增加掛號人數，施冠宇前一場在擦棒界外球後傷退，經檢查後左手鉤狀骨折，不只剩餘賽事沒得打了，也將缺席秋訓。

獅隊23日在新莊球場出戰富邦悍將隊，施冠宇在8局上的打席，在兩顆界外球後退場，由胡金龍在兩好球時接替他完成打席。

獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，總教練林岳平講到傷兵狀況又無奈，「沒想到打到球季要結束了還傷一個。」他表示施冠宇傷得不輕，與林安可春訓時的傷情一樣，也就是鉤狀骨折。

原本施冠宇在球季結束後下周就要投入秋訓，現在只能喊卡，林岳平表示，趕上明年春訓應無問題。

林岳平 胡金龍 富邦悍將

延伸閱讀

中職／吳哲源11勝貢獻大 林岳平看好是年度MVP有力人選

U23世界盃／林岳平點名兩位U23強投 可能進入經典賽大名單

中職／進逼隊史半季最低勝率 統一獅傷兵滿營非戰之罪

中職／獅龍爭第三正面對決 林岳平：最後一搏

相關新聞

中職／「有一點害怕…」 劉基鴻腕傷趕上季後賽有懸念

味全龍隊少年4棒劉基鴻的觸身球傷勢，恢復狀況不如預期，總教練葉君璋今天透露對他趕上季後賽的擔憂，劉基鴻也坦言：「有一點害...

中職／施冠宇鉤狀骨折 餅總無奈「要打完了還傷一個」

統一獅隊的傷病潮，到了球季倒數階段還在持續增加掛號人數，施冠宇前一場在擦棒界外球後傷退，經檢查後左手鉤狀骨折，不只剩餘賽...

中職／桃猿公布總冠軍賽售票 最貴1980、最便宜1080元

樂天桃猿隊取得上半季冠軍、全年勝率第一，拿下台灣大賽直達車票，即將在11月5日進行總冠軍戰，樂天集團接手第3年首度進軍總...

澳職／林暉盛、翁瑋均加盟奧克蘭喙頭蜥 和林子偉當隊友

澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊在網羅具旅美資歷的野手林子偉後，陣中再添台灣好手，球團今天在官方推特宣布，前旅美投手林暉盛、中職樂...

中職／洋投帶誰進季後賽？ 龍甜蜜負擔

味全龍隊加緊透過最終例行賽「點兵」，洋投伍鐸昨天先發5局無失分，幫助球隊以3：0完封富邦悍將隊，對於洋投4取3這道複選題...

中職／伍鐸36歲生日先發勝 盼當好榜樣帶領年輕球員

味全龍隊洋投伍鐸今天過36歲生日，對富邦悍將先發5局無失分、拿下勝投，也獲選單場MVP。他說，這是送自己很好的禮物，也希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。