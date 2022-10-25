中職／施冠宇鉤狀骨折 餅總無奈「要打完了還傷一個」

統一獅隊的傷病潮，到了球季倒數階段還在持續增加掛號人數，施冠宇前一場在擦棒界外球後傷退，經檢查後左手鉤狀骨折，不只剩餘賽事沒得打了，也將缺席秋訓。

獅隊23日在新莊球場出戰富邦悍將隊，施冠宇在8局上的打席，在兩顆界外球後退場，由胡金龍在兩好球時接替他完成打席。

獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，總教練林岳平講到傷兵狀況又無奈，「沒想到打到球季要結束了還傷一個。」他表示施冠宇傷得不輕，與林安可春訓時的傷情一樣，也就是鉤狀骨折。

原本施冠宇在球季結束後下周就要投入秋訓，現在只能喊卡，林岳平表示，趕上明年春訓應無問題。

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