中職／「有一點害怕…」 劉基鴻腕傷趕上季後賽有懸念

味全龍隊少年4棒劉基鴻的觸身球傷勢，恢復狀況不如預期，總教練葉君璋今天透露對他趕上季後賽的擔憂，劉基鴻也坦言：「有一點害怕（趕不上季後賽）」。

劉基鴻在21日出戰中信兄弟隊之戰的第一打席，右手腕就挨了洋投泰樂的觸身球，他在下個半局就未上場守備，接下來都未出賽。

葉君璋連日來對他的傷勢狀況都表達樂觀，只是這幾天先休兵，趕上季後賽沒問題，但今天再提及此事就保守許多，他透露劉基鴻的復原狀況有點原地踏步，「他現在手的狀況還有不舒服，會觀察到登錄時間再看看。」

劉基鴻表示，這幾天有把訓練量慢慢加上去，也有稍微練打一下，但右手腕還有點腫腫、稍微有點痛的感覺。

對於季後賽是否擔心趕不上，他坦言：「有一點點害怕，因為第一次有機會打季後賽，會怕趕不上。」他努力提醒自己不要急，先耐心等手腕的狀況好轉，「今年也打了滿多，就相信自己可以。」

平鎮學長江坤宇當時剛在前一場挨了觸身球，同樣是右手腕，隔天輪到劉基鴻「中彈」，「江坤宇丟到那天，我還有關心他，我丟到換他關心我。」劉基鴻自嘲「同病相憐」。

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