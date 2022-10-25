快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「有一點害怕…」 劉基鴻腕傷趕上季後賽有懸念

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
劉基鴻的右手腕傷勢能否趕上季後賽還有待觀察。記者陳宛晶／攝影
劉基鴻的右手腕傷勢能否趕上季後賽還有待觀察。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊少年4棒劉基鴻的觸身球傷勢，恢復狀況不如預期，總教練葉君璋今天透露對他趕上季後賽的擔憂，劉基鴻也坦言：「有一點害怕（趕不上季後賽）」。

劉基鴻在21日出戰中信兄弟隊之戰的第一打席，右手腕就挨了洋投泰樂的觸身球，他在下個半局就未上場守備，接下來都未出賽。

葉君璋連日來對他的傷勢狀況都表達樂觀，只是這幾天先休兵，趕上季後賽沒問題，但今天再提及此事就保守許多，他透露劉基鴻的復原狀況有點原地踏步，「他現在手的狀況還有不舒服，會觀察到登錄時間再看看。」

劉基鴻表示，這幾天有把訓練量慢慢加上去，也有稍微練打一下，但右手腕還有點腫腫、稍微有點痛的感覺。

對於季後賽是否擔心趕不上，他坦言：「有一點點害怕，因為第一次有機會打季後賽，會怕趕不上。」他努力提醒自己不要急，先耐心等手腕的狀況好轉，「今年也打了滿多，就相信自己可以。」

平鎮學長江坤宇當時剛在前一場挨了觸身球，同樣是右手腕，隔天輪到劉基鴻「中彈」，「江坤宇丟到那天，我還有關心他，我丟到換他關心我。」劉基鴻自嘲「同病相憐」。

劉基鴻 江坤宇 葉君璋

延伸閱讀

中職／江坤宇的手手還有點無法使力 先發難度高

U23世界盃／劉基鴻提醒要冷靜 顏國晉對南非安打開張

中職／重返四棒 劉基鴻打擊變得更火燙

中職／伍鐸轉換角色很自然 葉君璋：不可思議

相關新聞

中職／「有一點害怕…」 劉基鴻腕傷趕上季後賽有懸念

味全龍隊少年4棒劉基鴻的觸身球傷勢，恢復狀況不如預期，總教練葉君璋今天透露對他趕上季後賽的擔憂，劉基鴻也坦言：「有一點害...

中職／施冠宇鉤狀骨折 餅總無奈「要打完了還傷一個」

統一獅隊的傷病潮，到了球季倒數階段還在持續增加掛號人數，施冠宇前一場在擦棒界外球後傷退，經檢查後左手鉤狀骨折，不只剩餘賽...

中職／桃猿公布總冠軍賽售票 最貴1980、最便宜1080元

樂天桃猿隊取得上半季冠軍、全年勝率第一，拿下台灣大賽直達車票，即將在11月5日進行總冠軍戰，樂天集團接手第3年首度進軍總...

澳職／林暉盛、翁瑋均加盟奧克蘭喙頭蜥 和林子偉當隊友

澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊在網羅具旅美資歷的野手林子偉後，陣中再添台灣好手，球團今天在官方推特宣布，前旅美投手林暉盛、中職樂...

中職／洋投帶誰進季後賽？ 龍甜蜜負擔

味全龍隊加緊透過最終例行賽「點兵」，洋投伍鐸昨天先發5局無失分，幫助球隊以3：0完封富邦悍將隊，對於洋投4取3這道複選題...

中職／伍鐸36歲生日先發勝 盼當好榜樣帶領年輕球員

味全龍隊洋投伍鐸今天過36歲生日，對富邦悍將先發5局無失分、拿下勝投，也獲選單場MVP。他說，這是送自己很好的禮物，也希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。