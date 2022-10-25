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澳職／林暉盛、翁瑋均加盟奧克蘭喙頭蜥 和林子偉當隊友

中央社／ 台北25日電
前旅美投手林暉盛、中職樂天桃猿投手翁瑋均加盟奧克蘭喙頭蜥隊。 截圖自奧克蘭喙頭蜥隊官方推特
前旅美投手林暉盛、中職樂天桃猿投手翁瑋均加盟奧克蘭喙頭蜥隊。 截圖自奧克蘭喙頭蜥隊官方推特

澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊在網羅具旅美資歷的野手林子偉後，陣中再添台灣好手，球團今天在官方推特宣布，前旅美投手林暉盛、中職樂天桃猿投手翁瑋均加盟的消息。

28歲的野手林子偉10月中確定轉戰澳職，披上奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）戰袍。

除了林子偉外，奧克蘭喙頭蜥隊今天陣中再添2名台灣好手，且都是投手，球團在官方推特宣布，延攬前旅美投手林暉盛、中職樂天桃猿投手翁瑋均入隊。

球團主席伍德（Regan Wood）透過聲明表示，「2名選手都相當優秀，且都還處於職業生涯初期，我們期待兩人能帶來的貢獻，也相信他們能在澳職發展成功。」

右投林暉盛今年8月被洛杉磯道奇隊釋出，在小聯盟3個球季，最高層級到1A，本季出賽17場，防禦率6.71，當時經紀公司就曾表示，林暉盛會繼續加油，有任何機會都會努力。

翁瑋均因今年曾動刀，一軍僅出賽2場，投9局，防禦率3.00，樂天總教練曾豪駒日前曾透露，考量翁瑋均未達到設定的投球局數，為了提前為明年進入球隊先發輪值做準備，規劃送翁瑋均到澳職，補足投球局數。

翁瑋均 樂天桃猿 林暉盛

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