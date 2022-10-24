中職／伍鐸5局無失分率龍搶勝 季後賽選洋投考慮功能性

中華職棒味全龍隊今天與富邦悍將隊交手，龍隊先發投手伍鐸投5局無失分，林智勝敲三壘打貢獻2分打點，率隊以3比0拿勝。抉擇季後賽洋投，總教練葉君璋表示，是功能性問題。

中華職棒味全龍隊在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊派出洋投伍鐸先發，總計用59球投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊1局郭天信率先敲出安打，靠著保送、野手選擇、林智勝高飛犧牲打先馳得點，3局李凱威敲出二壘打，林智勝打出三壘打，替球隊多送回1分，陳品捷內野安打、劉時豪高飛犧牲打，林智勝跑回球隊第3分。

林智勝單場1安，貢獻2分打點，敲出本季第2支三壘打、生涯第27支三壘打；陳品捷傷後歸隊首場先發出賽，單場敲2安。

龍隊投手王維中睽違5個月再回到中繼位置，投2局被敲1支安打，投出3次三振、無失分，拿下本季第4次中繼成功。

伍鐸今天的表現是否會影響季後賽龍隊洋投取捨，葉君璋表示，其實陣中4名洋投表現都很不錯，「不是好與不好的選擇，是怎麼樣的比賽、要怎麼用、帶誰會比較方便，是功能性的問題」。

今天讓王維中登板中繼，葉君璋表示，王維中本來預計上週要出賽，只是有一點發炎狀況，教練團需要協助王維中提調整，目前知道王維中的身體是健康的，如何讓王維中以健康的狀態備戰季後賽比較重要。

龍隊也拉上投手廖任磊，登板後援1局無失分、最快球速155公里。葉君璋表示，廖任磊狀況看起來不錯，主要是心情起伏大的時候會有狀況，心情平靜穩定就沒有問題，今天表現出好的樣子，是否帶入季後賽也可以討論。

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