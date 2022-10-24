聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍擊退悍將 壽星伍鐸一軍生涯首次生日當天奪先發勝
味全龍今晚在天母主場迎戰富邦悍將，龍隊先發投手伍鐸主投五局，只被敲出兩支安打，送出五次三振無失分，二度獲選單場最有價值球員，助球隊以3比0擊敗悍將，送給自己最圓滿的生日禮物，也是他在一軍生涯，首次生日當天獲得先發勝投。
距離300轟只差一支的龍隊林智勝以第四棒出賽，此役兩打數擊出一支安打，貢獻兩分打點，跑回一分， 第五棒陳品捷三打數擊出兩支安打，連續五場有安打表現，捕手劉時豪則以高飛球拿下一分打點。輸球的悍將中斷三連勝。
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言