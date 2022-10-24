中職／龍擊退悍將 壽星伍鐸一軍生涯首次生日當天奪先發勝

味全龍今晚在天母主場迎戰富邦悍將，龍隊先發投手伍鐸主投五局，只被敲出兩支安打，送出五次三振無失分，二度獲選單場最有價值球員，助球隊以3比0擊敗悍將，送給自己最圓滿的生日禮物，也是他在一軍生涯，首次生日當天獲得先發勝投。

距離300轟只差一支的龍隊林智勝以第四棒出賽，此役兩打數擊出一支安打，貢獻兩分打點，跑回一分， 第五棒陳品捷三打數擊出兩支安打，連續五場有安打表現，捕手劉時豪則以高飛球拿下一分打點。輸球的悍將中斷三連勝。 龍隊先發投手伍鐸主投五局，只被敲出兩支安打，送出五次三振無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 味全龍第五棒陳品捷三打數擊出兩支安打，連續五場有安打表現。記者侯永全／攝影

商品推薦