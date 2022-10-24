中職／洋投4取3看功能性 廖任磊飆155「季後賽可考慮」

季後賽前的最後登板，味全龍隊洋投伍鐸今天先發5局無失分，幫助球隊以3：0贏球，他也在生日這天拿下勝投。龍隊現有4個洋投都具吸引力，季後賽將有抉擇難題，總教練葉君璋也強調，最終帶誰不會是能力孰優孰劣，而是功能性考量。

此役為消化試合，但龍隊仍要透過賽事檢驗帶進季後賽的球員名單，包括洋投4取3，伍鐸強勢繳出好投，先發5局、僅用59球，被敲2安打、無失分，送出5次三振。

除了伍鐸外，龍隊陣中還有雙王牌布里悍、鋼龍，以及一「開箱」就驚豔的新洋投霸曼。對於抉擇點，葉君璋表示，「4個洋投都很不錯，就是看比賽要怎樣用，功能性的問題，不是好與不好的問題，要看帶誰會比較方便，確實4個都不錯，還會再討論。」

龍隊此役安排王維中中繼2局，檢驗先前有些發炎的旋轉肌復原狀況，回到一軍的廖任磊也後援1局，表現不俗，飆出他在中職生涯最速的155公里。

葉君璋表示，廖任磊只要心情穩定，投起來都沒有太大問題，只是有時心情起伏比較大，控球也會比較偏差，若以今天表現出來的內容，季後賽也是可以考慮。

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