中職／299轟後「卡彈」17場 林智勝預想場內轟有套劇本

林智勝的砲管從9月24日299轟出爐後，已經熄火一個月，今天一支三壘打，距離場內全壘打差一個壘包，一顆打向中外野的飛球一路遠颺看起來也很有氣勢，但他笑說看今天的風就知道，「打出去我就知道死了，沒有期待。」想到明天要打統一獅隊洋投羅昂，他也坦言300轟看明年的機率比較高。

味全龍隊今天3：0完封富邦悍將隊，林智勝先以高飛犧牲打為球隊開張分數，第3局則在李凱威二壘打之後，林智勝掃向右外野，一個彈跳越過右外野手王正棠頭頂，被他跑出一支三壘打。

這個play換成腳程快的選手，不無跑出場內轟的機會，這也是林智勝生涯還未「解鎖」過的全壘打種類，他笑說：「其實我有想過（場內全壘打），可是要打到野手跑去追，球又彈到那邊，他跑過去後，球又插在那邊，沒辦法。」這球能跑出三壘打已經知足，還嗆同場也有三壘打的學弟張政禹，「他差點死在三壘，我的都不用挑戰。」

加上此役在內，林智勝已經「卡彈」17場，他透露其實近幾場風向都不好打，今天來到天母也是風滿大，加上季後賽在即，「不會想要打長打，以季後賽的感覺上去打，現在是什麼狀況、我該怎麼做，像是第一局三壘有人，不需要安打的時候我需要怎麼做。」

龍隊明天只剩最後一場例行賽，要強碰羅昂，林智勝表示會盡力嘗試看看，但要確實不容易、300轟看明年的可能性高，但肯定能在季後賽前遇到羅昂這種等級的投手，對龍隊準備季後賽會有幫助。

林智勝解釋，「在季後賽前還能遇到這麼好的投手，對球隊會有幫助，他是很棒的投手，不管是變化球、直球都有一定水準，我們可以想盡辦法打下分數，這會幫助我們在季後賽面對德保拉、泰樂。」

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