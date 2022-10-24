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中職／悍將0分祝壽 伍鐸5局好投生日奪勝史上第24人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投伍鐸。記者侯永全／攝影
味全龍隊洋投伍鐸。記者侯永全／攝影

味全龍隊洋投伍鐸今天度過36歲生日，面對富邦悍將隊先發5局無失分，龍隊終場以3：0完封對手，助他取得本季第7勝，生日當天奪勝為中職史上第24人。

此役為消化試合，但龍隊仍要透過賽事檢驗帶進季後賽的球員名單，包括洋投4取3，伍鐸強勢繳出好投，先發5局、僅用59球，被敲2安打、無失分，送出5次三振，帶著3：0領先退場。

伍鐸中職生涯第二度在生日當天出賽，前一次為2015年、總冠軍賽第6戰，他身披中信兄弟隊戰袍，面對Lamigo桃猿隊先發3.2局失4分吞敗。今天成功在生日收下勝投，壽星奪勝為聯盟史上第24人、先發勝第18人，今年則是第4人，前3人為7月2日布雷克、7月26日鄭凱文、9月20日陳仕朋。

王維中則在第6局接手，他因旋轉肌不適已經18天未出賽，今天中繼上場，為季後賽檢視他的調整狀況，投2局被敲1安打、無失分，送出3K，取得中繼成功。

面對悍將隊先發投手郭俊麟，龍隊首局就靠郭天信的安打開路，保送、推進站上三壘後，林智勝的高飛犧牲打建功；第3局李凱威敲二壘打，林智勝掃向右外野，一個彈跳越過右外野手王正棠頭頂，被他跑出一支三壘打、追加1分打點，劉時豪的高飛犧牲打再送回林智勝，郭俊麟最終先發5局被敲8安打、失3分，吞下本季第7敗。

林智勝 伍鐸

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