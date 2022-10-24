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中職／胡冠俞二軍總冠軍賽開轟 記住感覺再從零開始

中央社／ 台北24日電
富邦悍將隊野手胡冠俞。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊野手胡冠俞。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊野手胡冠俞二軍總冠軍賽開轟，今天升上一軍，拿下二軍總冠軍後，總教練陳金鋒提醒「記住這個感覺，但不要開心太久，明年從零開始」，他也明白需加強的地方還很多。

中華職棒富邦悍將隊今年二軍與中信兄弟爭冠，悍將在二軍總冠軍賽第4戰打線發揮，胡冠俞、戴云真都開轟，悍將拿下富邦接手球團後二軍首冠，也是陳金鋒任二軍總教練首冠。

胡冠俞今天上一軍， 回憶二軍總冠軍賽，他提到第3戰時單場吞了3次三振，都是揮到偏高的壞球，第4場比賽把好球帶的設定縮小，稍微想了一下攻擊方式，今年二軍例行賽沒有開轟，沒想到本季首轟出現在總冠軍賽。

胡冠俞表示，可以跟著球隊拿下二軍總冠軍很開心，更開心的是對球隊有貢獻，這是大家一整年辛苦的結果，二軍總教練陳金鋒不忘提醒大家，開心一下子就好，不要開心太久，「要記住這個感覺，明年從零開始」。

胡冠俞本季二軍出賽45場，總計134打數敲出42支安打，跑出4次盜壘成功，打擊率3成13；他自評需要加強的地方還很多，今年三振偏多，選球沒有做好，容易揮到壞球，壘上有人、需要上壘、戰術執行也有沒做好的地方，都需要再加強。

胡冠俞過去多以游擊守備為主，本季改以二壘為主，他也希望可以加強守備的穩定度，給球隊安定感，身體素質可以再提升。

陳金鋒 富邦悍將 中信兄弟

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