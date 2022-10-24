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中職／WOW！龍隊季後賽唯一主場27日啟售 最便宜880元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊打進季後賽，將與中信兄弟隊交手，龍隊唯一主場為10月30日在天母，球團公布售票辦法。圖／味全龍隊提供
味全龍隊打進季後賽，將與中信兄弟隊交手，龍隊唯一主場為10月30日在天母，球團公布售票辦法。圖／味全龍隊提供

味全龍隊在一軍的第二年就勇闖季後賽，將與中信兄弟隊展開較勁，爭取台灣大賽門票。龍隊今天公布季後賽售票辦法，最貴的熱區、特區門票1280元，最便宜票價則為經濟區、野餐席的880元。

龍隊展現旺盛拚勁與求勝意志，不僅5月狂龍再現、更在季末打出一波驚奇高潮，完成第2年就前進季後賽的驚奇任務，隊史暌違23年再打季後賽。球團特別為即將來臨的季後賽打造專屬主題「WOW!DRAGONS」，號召龍迷一起進場為球隊加油。

季後賽為5戰3勝制，由於兄弟為下半季冠軍、保底1勝，形成4戰3勝制，龍隊唯一主場為10月30日在天母，其餘3場則是都由兄弟作東。

龍隊公布10/30季後賽購票資訊：

1. 天母季票保留購票：球團將以簡訊通知並提供付款連結，請於10/26上午11:00前付款完成，即可保留原座位。

2. 主卡會員優先購票：10/26中午12:00起開放狂龍軍、龍粉知己主卡會員優先購票；每人最高可購買6張票、每張票皆可折價100元。

3. 全面售票：10/27中午12:00起將於味全龍官方售票網/APP全面開放購票。味全龍售票網：https://tix.wdragons.com/

4. 詳細入場贈品及季後賽主題商品，將於味全龍官方粉絲專頁公佈敬請期待。

票價說明：

熱區＆特區：1280元

一般區：980元

經濟區：880元

野餐席：880元

燒烤席：6人席每組1萬1000元(預繳6000元，現場支付5000元，現場加購1400元/人)

味全龍 中信兄弟 台灣大賽

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