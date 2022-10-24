中職／兄弟公布季後賽售票 最貴700、最便宜300

中信兄弟、味全龍隊將在季後賽交手，上演中職33年以來首度的季後賽「龍象大戰」，兄弟今天公布售票辦法，系列賽的3場主場將於明天中午12點半開放會員優先購票，27日中午全面開放，此次兄弟主場全採電子票券。

季後挑戰賽制為5戰3勝制，兄弟因奪下下半季冠軍「保底」1勝，首戰將於10月29日下午5點在兄弟主場洲際棒球場開打，第2戰在30日移師龍隊主場台北天母棒球場交鋒；如有需要進行第3、4戰，將在31日、11月1日回到洲際。

兄弟今天公布售票辦法，季後挑戰賽洲際主場賽事門票，所有區域皆為單一票價，不分全半票，僅保留身心障礙票。內野票價500到700元、外野300元。

此次兄弟主場皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。此次開放G1、G3、G4三場比賽售票，如無需舉行之比賽，將由系統自動退票；如因雨延賽限觀看原場次，恕無法申請退票。

25日中午12點30分將開放2022洲際季票會員優先購票、晚上6點猛象會、艾樂粉會員優先購票，26日上午11點親子象會員優先購票，下午5點30分中信兄弟聯名卡鼎極卡（須達消費門檻）優先購票，晚間8點中信兄弟聯名卡全卡種（須達消費門檻）優先購票，27日中午12點30分全面開放購票。

兄弟洲際主場假日開賽時間下午5點05分、進場時間下午2點；平日開賽時間晚上6點35分、進場時間下午5點半，假日、平日皆有準備高鐵接駁車，詳細資訊將陸續公告於「兄弟Fans Club」臉書粉絲團。

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