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中職／龍隊拉3投手觀察 季後挑戰賽王維中先發後援都可能

中央社／ 台北24日電
味全龍隊王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊王維中。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊備戰季後挑戰賽，今天拉3名投手上一軍，透過最後2場比賽找合適人選；至於季後挑戰賽先發投手戰力安排是關鍵，總教練葉君璋表示，王維中先發、後援都有可能。

中華職棒味全龍隊將於29日起與中信兄弟打4戰3勝制季後挑戰賽，兄弟是下半季冠軍、保送1勝，龍隊總教練葉君璋表示，如果前2場沒贏，就沒有第3場，面對這樣的賽制，洋將的取捨、在先發投手怎麼安排都是重點。

龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊野手陳品捷8月底因為觸身球保送肋骨斷裂，復原進度比預期快，今天也回到一軍、先發出賽，龍隊另外拉上捕手林辰勳、投手廖任磊、劉家愷、羅國華。

葉君璋表示，投手趙璟榮的手有點不舒服，目前看起來季後挑戰賽應該是沒辦法，今天拉上比較多的中繼投手，就是希望藉最後2場比賽觀察，找可以帶入季後挑戰賽的中繼戰力。

至於投手王維中在季後賽的定位，葉君璋表示，季後挑戰賽王維中先發、後援都有可能，唯一確定的是不會在前幾場。被問起季後賽28人名單怎麼帶，葉君璋表示，「誰狀況好就帶誰」。

葉君璋 王維中 味全龍

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