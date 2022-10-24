中職／不抓放「讓1勝就讓1勝」 郭天信討厭輸的感覺

味全龍隊22日之戰無視輸球有利的狀況，激戰12局逼和樂天桃猿隊，下場是必須背負1敗打季後賽，郭天信坦言選手都知道該役的狀況，但是「既然是比賽就不想輸，至少我是不想輸。」

龍隊22日在桃園球場打滿12局逼和猿隊，該役對龍隊其實是兩難戰役，贏球、和局將讓兄弟拿下季冠軍，龍隊在季後賽要從1敗打起；反之輸球的話，讓猿隊保有包辦上、下半季冠軍的機會，若最終兄弟沒拿到季冠軍，龍隊不須在季後賽先背負1敗，此戰因此也有是否該捉放的討論。

郭天信坦言，選手也都知道這個情勢，「我們都知道啊！但是我自己是覺得，既然是比賽就不想輸，至少我是不想輸，讓1勝就讓1勝啊！不然咧。」儘管要背負1敗，他說：「如果我們真的狀況很好，一樣3場可以拿下來，好不容易打進去了，就盡全力，有沒有進台灣大賽就隨緣、佛系看球。」

龍隊上周已在洲際球場破萬人的場面，連續兩場擋下兄弟封王，郭天信也覺得那兩戰就很有季後賽的感覺，「人那麼多，沒有被拋彩帶。」

兄弟教頭林威助昨天在訪問中點名龍隊選手對郭天信印象最深，認為他的進步有目共睹，這種身材的選手不管接球、製造出局都很出色，真的很不容易。郭天信對此笑瞇瞇說有看到，至於有何想法，他說：「被舒服了」。

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