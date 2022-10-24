中職／「火哥更想要」 郭天信比起安打王更在意金手套
中職安打王之爭熱戰，最大追兵味全龍隊郭天信以3安之差追趕林立，他對此抱持順其自然的態度，但爆料感覺總教練葉君璋、外野教練張建銘很希望自己拿到，「火哥說，都打到這裡了，沒差很多，就拚拚看。」
林立目前以140安領跑，郭天信則是137安，而樂天桃猿隊只剩1場比賽，龍隊連同今天在內則有2場，不是沒有追趕機會。
郭天信的左手經過上次的三壘碰撞後，目前仍有不適，他也透露有和火哥、葉總提過，擔心季後賽無法百分之百，要不要先休息，「但他們說機會難得，有機會就拚拚看，我也是想拚，但怕會影響到季後賽。」
郭天信知道以自己的打數，要贏一定要超過，既然拚到這裡了，就順其自然，「越想要，就越得不到，沒超過也沒關係，我已經進步了。」
被問到比起安打，是否更擔心失守金手套，郭天信毫不猶豫回答「會！」他對於今年的6次失誤耿耿於懷，媒體提到助殺最多、守備機會最多是他的優勢，他的回覆之中意外揭露對個人數據都記得清清楚楚，郭天信很誠實招認，平常都在搜尋中職官網、看個人成績，連守備機會、失誤次數、助殺次數都倒背如流，「是沒存在書籤，但我平常很少用搜尋，所以一開都是。」
郭天信去年在外野金手套票選以第一高票勝出，他也在開訓時於個人目標寫下「全手套（金手套錯字）」，但今年發生6次失誤、守備率0.980成為數據劣勢。
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