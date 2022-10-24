中職／林威助點名印象深刻 龍隊郭天信笑稱「被舒服了」
中職味全龍隊季後挑戰賽將與中信兄弟交手，兄弟總教練林威助昨天特別點名對龍隊外野手郭天信印象深刻，郭天信笑說，「被舒服了」，也提到一切團隊為主，季後賽全力去做。
中華職棒中信兄弟隊為下半季冠軍，季後挑戰賽將與年度戰績排名第3的味全龍隊交手，兄弟保送1勝，比賽將於29日在台中洲際棒球場開打。
兄弟總教練林威助先前受訪時，特別點名龍隊外野手郭天信，稱讚他的進步有目共睹，無論打擊、守備、阻殺能力都很有水準。
郭天信今天賽前受訪表示有看到新聞，他笑說，「被舒服了」，也提到一切團隊為主，既然打進季後挑戰賽就全力去拚，最後能不能打進總冠軍賽隨緣。
兄弟19日下半季封王魔術數字降至1（M1），但20、21日主場迎戰味全龍隊都沒能拿下勝利，最後形成奇妙的戰況，22日味全龍隊與樂天桃猿隊比賽，龍隊與桃猿延長賽打和讓兄弟非自力封王。
面對22日的戰況，郭天信坦言大家都知道球隊贏球反而不利，但既然是比賽大家就沒有想要輸，有機會就要贏，不會去想抓放。
回憶20、21日兩場比賽力阻兄弟拋彩帶，郭天信表示，那兩場滿有季後賽的感覺，可以守住不被拋彩帶還滿開心的。
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