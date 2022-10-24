中職／初登板留「指路哥」暖心事蹟 呂詠臻扛終戰先發

味全龍隊明天要進行今年例行賽最終戰，推出帥氣的呂詠臻先發，他生涯至今的唯一一場登板，留下佛心指路事蹟，對於第2場登板要以先發投手亮相，期許能把平常練習的成果表現出來。

龍隊今天球員異動名單一大串，主要因趙璟榮的傷情，包括廖任磊等人升上一軍，都是要檢視能否帶進季後賽的牛棚。至於今天先發的呂詠臻，總教練葉君璋表示，「他在二軍表現不錯，我們希望在球季結束前讓他先發一次。」他坦言不是為季後賽點兵，「如果是要帶的，就不會讓他先發。」

呂詠臻在二軍期間以先發調整，對於這場出賽，他說：「我就是盡全力，把練習的表現出來。」他透露今年在二軍期間學到很多，包括投球機制更穩定，對於場上狀況也更懂得掌握，對於初先發當然會有期待，「但會壓著告訴自己，先專注在眼前事情就好。」

他笑說這場先發還沒跟家人講，但得知葉總先前已提過此事，因此也有媒體已有寫過，他笑答：「真的嗎？我等一下趕快打電話。」

呂詠臻生涯至今僅在一軍出賽1場，為7月18日新莊球場之戰，比起場上表現，還有一件事蹟更留下記憶點，當時悍將左外野手戴云真因接球時自判界外，第一時間未積極撿球，等他意識到是在界內落地時，一時也不知道球已滾到哪去，讓郭天信跑出場內全壘打，而當時在牛棚的呂詠臻被鏡頭捕捉，人站在板凳上、手比著球的方向為對手指路，成為意外亮點，球迷直呼「太暖了吧！」「好人一生推」。

呂詠臻今天也被問及此事，揭曉當下其實有注意到郭天信要回到本壘了，「我看天信已經要跑回來了，那個球在那邊，感覺也不太好找，有止滑粉、有牛棚其他的球，我看差不多了，就幫他比。」

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