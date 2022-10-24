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中職／悍將沒看走眼 富藍戈翻身最穩後防續留有意願

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富藍戈。圖／富邦悍將隊提供
富藍戈。圖／富邦悍將隊提供

來台前在墨西哥聯盟高達9.85的驚悚防禦率，富藍戈來到中職前並不被看好，卻成富邦悍將隊最厚實的一道後防，總教練丘昌榮點名目前洋將中以續留他的意願最高，富藍戈也表態若球隊希望自己留下，他也會很樂意回來，與牛棚小夥伴們的友誼是因素之一。

富藍戈今年來台前，在墨西哥聯盟成績出賽6場，吞下0勝3敗、防禦率9.85，新洋將公布時，球迷一片譁然。丘昌榮當時談到選擇富藍戈的原因，認為他的韓職數據不錯，雖然在墨聯大爆炸，但屬打者聯盟，用數據看應該不一定會準。

富藍戈用成績證明悍將隊沒有看走眼，至今出賽39場（38場後援）、50.1局，取得5救援、11中繼，防禦率僅2.50，每局被上壘率為0.95。

回顧今年賽季，富藍戈表示，「確實一開始在墨西哥聯盟成績不是太亮眼，所以那時收到合約很開心、樂意接受，來了後也很盡力要融入團體，在訓練上也特別做功課，這一整個系統對我幫助很大，也讓我在球場上有好的反饋。」

對於今年的好成績，富藍戈謙稱幸運，「自己的努力之外，富邦給我的機會也是很大的契機。」他主動提及之後的計畫，「現在還沒有很確定，但如果富邦希望我再回來，我會很樂意繼續回來。」至於來年定位，他說：「我在中繼、後援的成績，大家都有看到，這也是我目前比較得心應手的角色，但若球隊隊先發有需要，我也會很願意去調整體能、適應安排。」

富藍戈這紙成績單，有望吸引日、韓職棒有「火牛」需求的球隊伸出橄欖枝，但他強調：「目前完全沒有其他聯盟接洽。」但也坦言棒球在商言商，「若有其他聯盟對我有興趣，也是需要經紀人去談看看。我也需要生活，若有更好的條件當然會考慮。」

富藍戈感謝悍將隊友的陪伴，「今年和牛棚夥伴的相處都非常非常好， 尤其是歐書誠、曾峻岳，比賽中、訓練中都會和我分享，比賽場外也都會照顧我，和他們的友誼也是想回來很重要的原因。」歐書誠還曾在台中帶他去品嚐臭豆腐，富藍戈笑說：「一開始覺得噁心，但吃下去後覺得食物味道是好的，不是聞起來那個味道。」

牛棚 丘昌榮

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