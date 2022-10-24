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中職／季後賽29日起跑 定調洋將確診可換洋將

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
去年中職總冠軍賽，中信兄弟球迷熱情加油。圖／聯合報系資料照
去年中職總冠軍賽，中信兄弟球迷熱情加油。圖／聯合報系資料照

中華職棒33年季後賽、總冠軍賽戲碼底定，聯盟今天正式公布，季後賽從10月29日起跑，總冠軍賽則是11月5日，今天也頒布確診人員替換方法，洋將確診仍可替換洋將。

樂天桃猿隊為上半季冠軍，並以年度勝率第一之姿晉級總冠軍賽，中信兄弟隊則在上周取得下半季冠軍，季後挑戰賽將由兄弟和年度第3的味全龍隊一較高下，爭奪最後一張總冠軍賽門票，勝隊將在總冠軍賽與猿隊交手。

季後賽採取5戰3勝制，由於兄弟保底1勝，形同4戰3勝制系列賽，將從10月29日進行到11月1日、連打4天，期間無移動日，主場依序為洲際、天母、洲際、洲際。

總冠軍賽在11月5日開打、為7戰4勝制，主場採2-2-3賽制，猿隊握有5場主場，依序為1、2、5、6、7場，5場皆在桃園，第3、4戰則待晉級球隊確定。

聯盟也公告季後賽及總冠軍賽疫情特別規範，洋將確診可替換洋將，但須符合登錄身分規定；目前猿隊、兄弟、龍隊陣中都有第4位洋投，未獲帶進名單的洋將，仍有可能等到出賽機會。

針對2022年季後賽及總冠軍賽確診人員替換登錄名單執行措施如下：

季後賽及總冠軍賽期間，若有球員、教練或行政人員確診，得以書面向聯盟申請登錄人員替換，申請時必須同時出示該人員PCR確診醫院報告證明，並依下列替補方式進行。

本土球員僅可替換本土球員、不得替換外籍球員。

外籍球員得替換外籍球員或本土球員，但替換外籍球員仍須符合登錄身分規定。

● 確診隔離結束者得再行恢復登錄上場身分，確診人員申請恢復登錄時，原替補人員即需取消登錄，不得選擇其他人員取消登錄。

樂天桃猿 中信兄弟 味全龍

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