日職／快腿已經夠多了 新庄剛志洋將想找「57轟的右打砲」

日本火腿隊總教練新庄剛志執教第一年，儘管球隊戰績在太平洋聯盟排行墊底。但新庄仍放出豪語，將2023球季目標擺在爭奪冠軍大位，為此希望球團能補充戰力。近來新庄談到洋砲人選，表示希望能有優秀的右打洋砲，能夠支援球隊的火力。

根據日本媒體「DOSHIN SPORTS」報導，近來新庄剛志視察日職鳳凰聯盟的比賽，除了觀察年輕球員之外，受訪時更表示「希望找到能轟出57發全壘打的外國選手」，並指出球隊已經有很多腳程好的選手了，因此想要有右打者重砲提升火力。

今年日本火腿隊延攬大聯盟生涯56轟的右打洋砲努涅斯（Renato Núñez），然而努涅斯出賽63場比賽，只有打擊率1成74、4轟的不及格成績，日前已經確定離開火腿隊。而歷來能達成單季57轟以上的球員，只有前養樂多隊的巴倫汀（Wladimir Balentien）曾在2013年敲60轟而已。其次單季最多轟，則是今年村上宗隆的56轟。

近來日職季後賽、日本一系列賽開打，養樂多隊右打洋砲奧蘇納（José Osuna）多次開轟，包括棒打歐力士王牌山本由伸。新庄也盛讚養樂多隊的洋將相當不錯，期盼自家球探也能找到那種水準的外國選手。

新庄也想像日後的球隊藍圖，表示如果能找到能敲40轟、守一壘的大砲，那麼原先的一壘手清宮幸太郎就有可能要移防三壘。但如此一來，又得考慮三壘的野村佑希該怎麼辦。這些都是相當有趣的地方，希望這些具有長打資質的年輕球員，彼此間能發揮良性的化學效應。

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