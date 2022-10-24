中職／吳哲源投出生涯年 躍居投滿百局勝率最高投手

中信兄弟投手吳哲源本季一甩前幾年起伏不定的表現，化身黃衫軍最強本土王牌。昨(23日)對上樂天桃猿的比賽他登板後援1.1局，正好達成單季120局，生涯首度符合投球規定局數，更成為聯盟史上百局勝率最高的投手。

本季吳哲源扛起兄弟先發重任，出賽34場中，先發15場繳出11勝1敗，另後援出賽19場，拿下2次中繼成功，ERA 2.85、WHIP 1.13的成績都是生涯最佳，更以9成17勝率破了前La New熊隊洋投強森於2008年的紀錄，成為中職史上單季投滿百局，勝率最高的投手。

若將範圍縮小至符合規定投球局數的投手，勝率最高的則是1991年味全龍隊陽介仁，當時的規定局數僅90局，該年他總計投97.1局繳出8勝0敗，勝率百分百設立傳奇障礙，至今都還未有投手能追平。

★歷史勝率最高的百局投手 1. 中信兄弟 吳哲源 2022年 120局 11勝-1敗 9成17 2. La New熊 強森 2008年 183.2局 20勝-2敗 9成09 3. 統一獅 潘威倫 2007年 123.1局 16勝-2敗 8成89 4. 興農牛 楓康 2000年 217.1局 20勝-3敗 8成70 5. La New熊吳偲佑 2006年 139局 17勝-3敗 8成50

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