中職／罕見首勝、首轟球都到手 杜家明未想過一軍開轟

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，26歲內野手杜家明重返一軍，繳出4打數3安打、3分打點的佳績，生涯3年首轟也出爐，幫助兄弟8：6擊敗樂天桃猿隊，獲選單場MVP，他說：「從未想過會在一軍揮出全壘打，這不在預料之中。」

杜家明擔任兄弟先發7棒、三壘手，4局上面對猿隊先發投手楊彬，轟出左外野陽春砲，7局上追加兩分打點安打，賽後特別拿著全壘打球受訪，形容這是很奇妙的感覺。

杜家明曾在2015、16年以投手身分拿下兩勝，棄投從打拚了3個球季，終於等到全壘打，這下子首勝、首轟紀念球都有了，也算中職球員罕見紀錄。

他表示，等全壘打很久了，真的沒想過會在一軍開轟，心想把球擊強、出現安打就好，希望中規中矩、全力表現，讓教練團對自己有信心。

兄弟昨天出現15支安打，杜家明、黃韋盛各有3安，總教練林威助點名兩人都有機會進入季後賽名單，會和教練團好好討論。

「沒想太多，好好等待機會、把自己準備好。」杜家明說：「感謝爸媽和女友，在自己失落時一直鼓勵，給我很多力量可以撐到現在。」 杜家明保留生涯首轟球，特別感謝家人和女友長期鼓勵。圖／中信兄弟隊提供

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