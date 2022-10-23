快訊

當交屋潮榮景退去 銀行正面臨「蠟燭三頭燒」

賴清德任內第3度出訪 下周率團赴帛琉拚觀光

日職／内山壯真9局下追平三分砲 日本一隔四年再現和局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

歐力士隊的三分領先，養樂多隊靠著9局下内山壯真的三分砲一棒追平，日職總冠軍「日本大賽」第二場經歷超過5小時的馬拉松大戰，兩隊鏖戰到延長賽12局，最終以3：3握手言和，也是日本大賽相隔4年再次出現延長賽

歐力士今晚靠著山崎福也先發4局、山崎颯一郎2局的「山崎連線」，聯手壓制養樂多打線，山崎福也更在3局上二壘有人時，用球棒敲回全隊第一分，之後也跑回第2分；5局上歐力士再靠著杉本裕太郎三壘打追加1分。

歐力士投手群在聯手讓養樂多吞了8顆鴨蛋之後，9局下阿部翔太沒能關上大門，二壘打加上保送堆了2個壘包，養樂多此時換上20歲的内山壯真代打，一棒轟出追平全壘打。

這發全壘打讓兩隊多打了3局，但依舊沒能得分，合計動用15名投手，養樂多帶著1勝1和優勢，25日舉行的第三戰要移往歐力士主場大阪京瓷巨蛋。

日本大賽自2018年開始，將原本日本大賽延長賽打到15局的規定改成和球季一樣的12局，但前7戰若未分勝負，第8戰就沒有和局，打到分出勝負，該年日本大賽第一場廣島隊與軟銀隊就是打完12局以2：2握手言和。

養樂多 歐力士

延伸閱讀

日職／勇鳥猛攻對超級角擊 村上能否對山本成功復仇？

日職／三次滿壘保送丟3分史上最慘 軟銀斷季後賽18連勝

日職／洋基準備運鈔車搶山本由伸 合約有望超越田中將大

日職／柳田悠岐連4戰開轟 火熱球棒能破最強先發輪值？

相關新聞

中職／德保拉確定勝投王、三振王 杜家明生涯首轟出爐

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，吸引10502人進場觀戰，兄弟洋投德保拉先發5局失1分，奪下...

中職／林威助領軍備戰季後賽 點名郭天信讓他印象最深

中信兄弟隊今天在桃園球場進行本季最後一場例行賽，29日將在台中洲際球場迎戰味全龍隊，展開季後賽首輪賽事，兄弟總教練林威助...

中職／緊盯電視龍猿戰等封王 林威助坦言看到緊張兮兮

中信兄弟隊昨天非自力封王，靠味全龍隊5：5逼和樂天桃猿隊，贏得下半季冠軍，兄弟總教練林威助說：「一直盯著電視，看得很緊張...

日職／内山壯真9局下追平三分砲 日本一隔四年再現和局

歐力士隊的三分領先，養樂多隊靠著9局下内山壯真的三分砲一棒追平，日職總冠軍「日本大賽」第二場經歷超過5小時的馬拉松大戰，...

中職／德保拉3年包辦7座個人獎 點名林立是年度MVP

中信兄弟隊洋投德保拉本季最後一次登板，對樂天桃猿隊先發5局失1分，本季14勝、奪三振158次都在全聯盟排名第1，確定拿下...

中職／陳晨威自認打出生涯年 再奪盜壘王不敢想打擊王

中職本季賽事只剩最後4天，投打個人獎項得主愈來愈明顯，樂天桃猿隊外野手陳晨威目前38次盜壘成功，生涯第2座盜壘王確定到手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。