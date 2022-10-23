日職／内山壯真9局下追平三分砲 日本一隔四年再現和局
歐力士隊的三分領先，養樂多隊靠著9局下内山壯真的三分砲一棒追平，日職總冠軍「日本大賽」第二場經歷超過5小時的馬拉松大戰，兩隊鏖戰到延長賽12局，最終以3：3握手言和，也是日本大賽相隔4年再次出現延長賽
歐力士今晚靠著山崎福也先發4局、山崎颯一郎2局的「山崎連線」，聯手壓制養樂多打線，山崎福也更在3局上二壘有人時，用球棒敲回全隊第一分，之後也跑回第2分；5局上歐力士再靠著杉本裕太郎三壘打追加1分。
歐力士投手群在聯手讓養樂多吞了8顆鴨蛋之後，9局下阿部翔太沒能關上大門，二壘打加上保送堆了2個壘包，養樂多此時換上20歲的内山壯真代打，一棒轟出追平全壘打。
這發全壘打讓兩隊多打了3局，但依舊沒能得分，合計動用15名投手，養樂多帶著1勝1和優勢，25日舉行的第三戰要移往歐力士主場大阪京瓷巨蛋。
日本大賽自2018年開始，將原本日本大賽延長賽打到15局的規定改成和球季一樣的12局，但前7戰若未分勝負，第8戰就沒有和局，打到分出勝負，該年日本大賽第一場廣島隊與軟銀隊就是打完12局以2：2握手言和。
内山壮真くんの同点3ラン！— TSUBA-CH (@TSUBA_ch2020) October 23, 2022
本当に最後まで諦めないヤクルトの底力！素晴らしかったです！！#swallows#内山壮真#日本シリーズ pic.twitter.com/EPqNjFuGkR
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