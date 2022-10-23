圖輯／中職兄弟奪69勝破隊史單季68勝紀錄 鞠躬感謝球迷

下半季非自力封王的中信兄弟今晚客場出戰樂天桃猿，兄弟先發投手德保拉主投五局被擊出五支安打，失一分，拿下勝投。杜家明四打數擊出陽春砲在內的三支安打，包辦三分打點及跑回一分，生涯首度獲選單場最有價值球員。

中信兄弟今年例行賽最後一場比賽，在前五局靠著第7棒杜家明在二局上的生涯首轟及第2棒林書逸在五局上的兩分全壘打，灌進五分。兄弟先發投手德保拉主投五局只讓桃猿隊拿下一分，隨即上場中繼的吳哲源丟掉一分，楊志龍失三分，蔡齊哲失一分， 不過在八局及九局登板救援、終結的李振昌及呂彥青穩住陣腳未再掉分，終場兄弟以8比6擊敗樂天桃猿。兄弟今年賽季拿下69勝，打破在2016年寫下的隊史單季68勝紀錄。 下半季封王的中信兄弟昨晚結束例行賽，賽後全隊鞠躬感謝球迷力挺。記者侯永全／攝影 杜家明四打數擊出陽春砲在內的三支安打，包辦三分打點及跑回一分，生涯首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

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