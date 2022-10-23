中職／德保拉3年包辦7座個人獎 點名林立是年度MVP

中信兄弟隊洋投德保拉本季最後一次登板，對樂天桃猿隊先發5局失1分，本季14勝、奪三振158次都在全聯盟排名第1，確定拿下勝投王、三振王，加盟兄弟3年包辦7座投手獎，他說：「很開心，這個球季投得很好。」

兄弟今天以8：6擊敗猿隊，德保拉用76球完成5局任務，被揮出5支安打、失1分，完成本季第24場、也是最後一場先發任務，生涯第2座勝投王到手，完成三振王3連霸。

他表示，例行賽表現不錯，而且整年保持健康，去年差1勝拿到勝投王，很高興今年拿到這個獎項，其實1周前就知道，今天只要贏球就可獲得勝投王。

兄弟總教練林威助強調，德保拉當然是隊上王牌投手，他倒是很謙虛說，不覺得自己是王牌，隊上有很多實力堅強的投手，吳哲源就是其中之一。

德保拉今年將挑戰年度MVP三連霸，他說：「自知今年狀況較難，個人認為林立是MVP，接下來就是好好準備季後賽和總冠軍賽。」

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