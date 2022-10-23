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中職／德保拉確定勝投王、三振王 杜家明生涯首轟出爐

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
德保拉第14勝到手，確定奪下勝投王、三振王。記者侯永全／攝影
德保拉第14勝到手，確定奪下勝投王、三振王。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，吸引10502人進場觀戰，兄弟洋投德保拉先發5局失1分，奪下第14勝獨居全聯盟榜首，兄弟終場8：6獲勝，下一戰將是29日季後賽在台中洲際球場對決味全龍隊。

兄弟3局上點燃首波攻勢，林書逸獲保送、盜上二壘，陳文杰、黃韋盛接連安打攻下兩分。

猿隊3局下靠陳晨威、林立安打扳回一城，追成1：2，林立攻下本季第80分打點，成為全聯盟第一人，139支安打也居榜首，領先味全龍隊郭天信兩支。

兄弟三壘手杜家明今天重返一軍，4局上轟出左外野陽春砲，生涯3年首轟出爐；5局上岳政華先揮安打，林書逸轟出右外野兩分砲，本季首轟幫助兄弟擴大領先4分。

兄弟打線愈打愈順，6局上再靠岳東華、福來喜安打追加1分，6局下猿隊廖健富轟出陽春砲，雙方差距仍是4分。

兄弟7局上靠陳文杰、陳子豪、杜家明安打攻下兩分，比數變成8：2；猿隊7局下猛攻，馬傑森、藍寅倫、陳晨威、林立安打搭配一次保送，一共攻下4分拉近比數，終場仍以兩分之差落敗。

兄弟全場出現15支安打，杜家明4打數3安打、攻下3分打點，獲選單場MVP，黃韋盛也有3安。

德保拉用76球完成5局任務，被揮出5支安打、失1分，完成本季第24場、也是最後一場先發任務；他最近投出6連勝後，以14勝4敗、防禦率2.44、奪三振158次結束球季，確定奪下生涯第2座勝投王，並且完成三振王3連霸。

猿隊投手黃子鵬目前防禦率2.33排名第1，前年、去年防禦率王德保拉2.44居次，黃子鵬可望為本土投手保住王座。

猿隊先發投手楊彬此役投5局，被揮出7支安打，包括兩支全壘打，失5分吞下本季首敗、終止2連勝。

另外，兄弟投手吳哲源本季第34場出賽，中繼1.1局失1分，生涯首次單季投滿120局，確定進入投手排行榜，防禦率2.85名列第5；他投出生涯6年代表作，戰績11勝1敗2中繼，11連勝紀錄寫下隊史本土投手新高。

杜家明重返一軍，4打數3安打包括生涯首轟，獲選單場MVP。記者侯永全／攝影
杜家明重返一軍，4打數3安打包括生涯首轟，獲選單場MVP。記者侯永全／攝影

林立

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