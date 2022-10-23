中職／陳晨威自認打出生涯年 再奪盜壘王不敢想打擊王

中職本季賽事只剩最後4天，投打個人獎項得主愈來愈明顯，樂天桃猿隊外野手陳晨威目前38次盜壘成功，生涯第2座盜壘王確定到手，打擊率3成24暫居第2，落後隊友林立的3成36，自認今年打出生涯5年代表作。

陳晨威前年42盜勝出，去年降到18盜，林立27盜拿下盜壘王，兩人都是生涯首次獲獎；陳晨威表示，去年因傷休息較久，整體表現陷入低潮，今年整季打下來仍有傷痛，但不到必須休息的程度，相對打擊成績就穩定，替自己感到很開心。

陳晨威本季出賽110場是猿隊球員最多、全聯盟排名第3，今天對中信兄弟隊賽前，盜壘次數領先排名第2的味全龍隊郭天信13次，篤定再拿盜壘王。

他表示，沒有設定盜壘次數，必須顧及場上穩定度、減少受傷風險，能否盜壘成功要看戰況隨時應變。

至於挑戰生涯首座打擊王，陳晨威自認沒有機會，強調為了球隊和個人成績，「做好自己」才是重點，不會刻意追求獎項。

本季例行賽將在26日落幕，林立成為唯一打點達80分的球員，豪勁36次救援成功、陳禹勳26次中繼成功，都確定拿下個人獎。

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