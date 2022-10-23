中職／林立不強求全壘打王 用心把手肘舊傷「當朋友」

中職本季例行賽只剩最後4天6場比賽，樂天桃猿隊還有兩戰，內野手林立今天賽前打擊率3成36、安打138支、打點79分獨居榜首，14支全壘打也和味全龍隊吉力吉撈．鞏冠並列第1，他說：「硬要打全壘打，我打不出去，確實擊球比較重要。」

林立挑戰四冠王是季末熱門話題，猿、龍各剩兩場比賽，林立奪下打擊王、打點王沒有問題，不過安打數只領先郭天信1支，全壘打數遭吉力吉撈追平，看來仍有變數。

一旦全壘打數相同，必須比較打席，吉力吉撈占有絕對優勢，林立自認打擊觀念「全壘打不是唯一」，他說：「打不出來，最後也是別人的，不能控制啦。」

林立最近一直被問到相同問題，重申不會刻意追求打擊獎項，而是「做好自己」，其他就順其自然，如果最後未能保住獎項，就是別人比他厲害，自己還要再加油、下次再超越。

林立的左手肘一直有舊傷，長年受到困擾，他表示，高中就時好時壞，一直累積至今，笑說：「我用自己的方式跟他（左手）講話、跟他溝通，他是我的朋友。」

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