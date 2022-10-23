中職／緊盯電視龍猿戰等封王 林威助坦言看到緊張兮兮
中信兄弟隊昨天非自力封王，靠味全龍隊5：5逼和樂天桃猿隊，贏得下半季冠軍，兄弟總教練林威助說：「一直盯著電視，看得很緊張。」
兄弟挑戰2連霸，上半季排名第2、落後猿隊4.5場勝差，下半季打到8月底，一度落後猿隊10.5場勝差，直到本季最後一戰開打前，下半季冠軍才到手。
兄弟昨天沒有比賽，全隊正常練球，林威助表示，練到龍、猿之戰開打前，吃飯時開始看比賽，最後愈來愈緊張。
中職今年採用新季後賽制，兄弟從29日起對戰龍隊，在5戰3勝制的系列賽先保送1勝；林威助強調，球隊整體表現不錯，才能有現在的成績，面對季後賽首輪賽事，在整體穩定性方面，不管打擊、牛棚都要持續加強。
林威助表示，今年因為疫情，加上有些中繼投手狀況不好，這一路走來不是很順遂，不過球員一直沒有放棄設定的目標，想讓自己變得更好、在球場上不斷付出，因此下半季開始戰績逐漸好轉。
他說：「球員把自己的態度表現出來，滿可貴的。」
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