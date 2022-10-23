快訊

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

U23世界盃／中華隊復仇墨西哥奪季軍「刷新最佳成績」 旅美陳聖平包辦所有3打點

中職／緊盯電視龍猿戰等封王 林威助坦言看到緊張兮兮

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊獲得下半季冠軍，總教練林威助感謝球員在球場上不斷付出。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊獲得下半季冠軍，總教練林威助感謝球員在球場上不斷付出。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊昨天非自力封王，靠味全龍隊5：5逼和樂天桃猿隊，贏得下半季冠軍，兄弟總教練林威助說：「一直盯著電視，看得很緊張。」

兄弟挑戰2連霸，上半季排名第2、落後猿隊4.5場勝差，下半季打到8月底，一度落後猿隊10.5場勝差，直到本季最後一戰開打前，下半季冠軍才到手。

兄弟昨天沒有比賽，全隊正常練球，林威助表示，練到龍、猿之戰開打前，吃飯時開始看比賽，最後愈來愈緊張。

中職今年採用新季後賽制，兄弟從29日起對戰龍隊，在5戰3勝制的系列賽先保送1勝；林威助強調，球隊整體表現不錯，才能有現在的成績，面對季後賽首輪賽事，在整體穩定性方面，不管打擊、牛棚都要持續加強。

林威助表示，今年因為疫情，加上有些中繼投手狀況不好，這一路走來不是很順遂，不過球員一直沒有放棄設定的目標，想讓自己變得更好、在球場上不斷付出，因此下半季開始戰績逐漸好轉。

他說：「球員把自己的態度表現出來，滿可貴的。」

林威助 樂天桃猿 牛棚

延伸閱讀

中職／林威助領軍備戰季後賽 點名郭天信讓他印象最深

中職／不是桃猿不夠好 兄弟38戰28勝寫-7到+2逆襲稱帝

中職／彩帶連兩場拋不出 助總：再把氣勢打出來

中職／讚福來喜對投手有幫助 是否帶進季後賽助總不說死

相關新聞

中職／林威助領軍備戰季後賽 點名郭天信讓他印象最深

中信兄弟隊今天在桃園球場進行本季最後一場例行賽，29日將在台中洲際球場迎戰味全龍隊，展開季後賽首輪賽事，兄弟總教練林威助...

中職／改變命運那一天 吳哲源、呂彥青放在能贏的位置

中信兄弟隊將下半季冠軍收進口袋，投手的兩大關鍵變動是吳哲源先發、呂彥青關門，5月11日的一場疫情，讓兄弟找到了冠軍布局。

中職／緊盯電視龍猿戰等封王 林威助坦言看到緊張兮兮

中信兄弟隊昨天非自力封王，靠味全龍隊5：5逼和樂天桃猿隊，贏得下半季冠軍，兄弟總教練林威助說：「一直盯著電視，看得很緊張...

中職／豪勁最快今天追平陳禹勳 曾豪駒開綠燈讓他拚了

中職例行賽將在26日結束，樂天桃猿隊以年度排名榜首進入總軍賽、避過季後賽首輪，必須休兵10天再出賽，總教練曾豪駒表示，短...

中職／吳哲源自評不可思議 出身素人球隊希望進中華隊

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天將在桃園球場對決樂天桃猿隊，兄弟投手吳哲源只差1.1局，就可符合聯盟規定局數，進入防禦...

中職／中信兄弟奪冠 周思齊賽後發合照：就喜歡「做兄弟」

昨（22）日中信兄弟靠著味全龍5：5逼和樂天桃猿，將下半季魔術數字歸零，以非自力封王方式拿下下半季冠軍。中信兄弟精神領袖「周董」周思齊也在個人IG上發布慶賀文。 為了慶賀下半季奪冠，周思齊在IG

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。