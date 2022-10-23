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中職／豪勁最快今天追平陳禹勳 曾豪駒開綠燈讓他拚了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照

中職例行賽將在26日結束，樂天桃猿隊以年度排名榜首進入總軍賽、避過季後賽首輪，必須休兵10天再出賽，總教練曾豪駒表示，短期比賽一切都很難說，儘可能提升球員的狀況。

猿隊在總冠軍賽以逸待勞，儘管必須超過1周沒有比賽，曾豪駒覺得「還好」，強調全隊拚了一整年，身體疲勞感、不舒服都可利用這段時間好好調整，進入總冠軍賽的野手名單不會有太大變化。

猿隊今天在桃園球場對戰中信兄弟隊，25日最後一戰同樣在主場對決富邦悍將隊，「守護神」豪勁本季36救援穩居榜首，只差1場追平陳禹勳2017年締造的單季最多救援紀錄，曾豪駒說：「有問過豪勁，他都準備好了，最後兩戰有機會全上，好好拚紀錄。」

猿隊昨天對味全龍隊之戰9局上，豪勁投1局失4分，雙方打完12局5：5和局收場；有關好球帶問題，曾豪駒認為「棒球就是這樣」，好壞球是主審的主觀意識，百分之百尊重。

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

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