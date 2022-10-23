中職／林威助領軍備戰季後賽 點名郭天信讓他印象最深

中信兄弟隊今天在桃園球場進行本季最後一場例行賽，29日將在台中洲際球場迎戰味全龍隊，展開季後賽首輪賽事，兄弟總教練林威助點名郭天信是他印象最深的龍隊球員，打擊、守備、阻殺能力都很有水準。

郭天信本季出賽108場，目前137支安打在全聯盟排名第2，只落後樂天桃猿隊林立1支，25次盜壘成功也是第2，守備率9成80相當出色。

林威助表示，郭天信的進步有目共睹，這種身材的選手不管接球、製造出局都很出色，真的很不容易。

兄弟在季後賽首輪先保送1勝，29日起對龍隊連續4場比賽只要再拿兩勝，就可晉級總冠軍賽，林威助完全不敢大意。

他表示，龍隊去年進入一軍比賽後，整體表現就很不錯，洋投也很出色，包括鋼龍、布里悍、伍鐸和前天登板的霸曼，面對他們沒什麼機會大量得分，中繼投手同樣也有水準。

林威助認為，龍隊在一軍打了兩個球季，經驗已經非常足夠，除了郭天信讓人印象深刻，吉力吉撈．鞏冠、林智勝、李凱威的攻擊也很好，確實是很強的球隊。

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