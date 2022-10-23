中職／吳哲源自評不可思議 出身素人球隊希望進中華隊

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天將在桃園球場對決樂天桃猿隊，兄弟投手吳哲源只差1.1局，就可符合聯盟規定局數，進入防禦率排行榜，總教練林威助說：「一定會讓他上場。」

吳哲源本季出賽33場、包括15場先發，合計投了118.2局，戰績11勝1敗2中繼、防禦率2.81；全聯盟目前只有9人進入防禦率榜，猿隊黃子鵬2.33暫居榜首，吳哲源補滿局數後，將以排名第5結束本季賽事。

他說：「若能投滿120局，表示對球隊有貢獻，自己本來不是先發投手，因有隊友確診才補上，這是很不可思議的一年。」

吳哲源目前11連勝是兄弟隊史本土投手最佳紀錄，他表示，後援任務張力較強，先發可一球一球好好投，感覺壓力不大，但不管何種角色，投球策略沒有改變，拿力攻擊打者、不會閃躲。

吳哲源自認今年投出生涯6年代表作，也感謝在二軍時，兩名教練王建民、艾迪頓的細心指導，他說：「最大目標是奪下總冠軍，個人獎可遇不可求，沒想過今年進步這麼大，若能獲得最佳進步獎，將是最大肯定。」

本季一共30次守備機會，完全沒有發生失誤，吳哲源對自己的防守很有信心，他表示，學生時代是內野手，反應和投手比較不一樣。

至於明年3月開打的世界棒球經典賽，吳哲源也有很大期待，他說：「自己來自素人球隊（東勢高工青棒隊） ，從未當過國手，進入中華隊是所有選手的夢想，也許一生只有一次機會。」

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