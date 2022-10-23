中職／吳哲源自評不可思議 出身素人球隊希望進中華隊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
吳哲源本季投出生涯代表作，希望有機會抱回最佳進步獎。記者藍宗標／攝影
吳哲源本季投出生涯代表作，希望有機會抱回最佳進步獎。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天將在桃園球場對決樂天桃猿隊，兄弟投手吳哲源只差1.1局，就可符合聯盟規定局數，進入防禦率排行榜，總教練林威助說：「一定會讓他上場。」

吳哲源本季出賽33場、包括15場先發，合計投了118.2局，戰績11勝1敗2中繼、防禦率2.81；全聯盟目前只有9人進入防禦率榜，猿隊黃子鵬2.33暫居榜首，吳哲源補滿局數後，將以排名第5結束本季賽事。

他說：「若能投滿120局，表示對球隊有貢獻，自己本來不是先發投手，因有隊友確診才補上，這是很不可思議的一年。」

吳哲源目前11連勝是兄弟隊史本土投手最佳紀錄，他表示，後援任務張力較強，先發可一球一球好好投，感覺壓力不大，但不管何種角色，投球策略沒有改變，拿力攻擊打者、不會閃躲。

吳哲源自認今年投出生涯6年代表作，也感謝在二軍時，兩名教練王建民、艾迪頓的細心指導，他說：「最大目標是奪下總冠軍，個人獎可遇不可求，沒想過今年進步這麼大，若能獲得最佳進步獎，將是最大肯定。」

本季一共30次守備機會，完全沒有發生失誤，吳哲源對自己的防守很有信心，他表示，學生時代是內野手，反應和投手比較不一樣。

至於明年3月開打的世界棒球經典賽，吳哲源也有很大期待，他說：「自己來自素人球隊（東勢高工青棒隊） ，從未當過國手，進入中華隊是所有選手的夢想，也許一生只有一次機會。」

吳哲源 樂天桃猿 中華隊

延伸閱讀

中職／改變命運那一天 吳哲源、呂彥青放在能贏的位置

中職／吳哲源11勝貢獻大 林岳平看好是年度MVP有力人選

中職／吳哲源11連勝近10年最強 兄弟淘汰悍將降到M5

中職／吳哲源局數超過120% 佛斯特：備戰季後賽是重點

相關新聞

中職／改變命運那一天 吳哲源、呂彥青放在能贏的位置

中信兄弟隊將下半季冠軍收進口袋，投手的兩大關鍵變動是吳哲源先發、呂彥青關門，5月11日的一場疫情，讓兄弟找到了冠軍布局。

中職／吳哲源自評不可思議 出身素人球隊希望進中華隊

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天將在桃園球場對決樂天桃猿隊，兄弟投手吳哲源只差1.1局，就可符合聯盟規定局數，進入防禦...

中職／中信兄弟奪冠 周思齊賽後發合照：就喜歡「做兄弟」

昨（22）日中信兄弟靠著味全龍5：5逼和樂天桃猿，將下半季魔術數字歸零，以非自力封王方式拿下下半季冠軍。中信兄弟精神領袖「周董」周思齊也在個人IG上發布慶賀文。 為了慶賀下半季奪冠，周思齊在IG

中職／陳克羿熬4年等到初登板 18梯29人最後「解鎖」

樂天桃猿隊昨天「開箱」已在二軍待了4年的投手陳克羿，在第9局登板面對1人次，至此2018年選秀仍在職棒征戰的29人，全數...

中職／猿龍和局 兄弟坐享季冠軍

中信兄弟隊瞎忙兩天拋不出黃色彩帶，昨天靠味全龍隊幫一把，在桃園球場打滿12局，以5：5逼和樂天桃猿隊，讓休兵的兄弟坐享其...

中職／不是桃猿不夠好 兄弟38戰28勝寫-7到+2逆襲稱帝

中信兄弟隊前兩天錯過自力封王的機會，今天才靠味全龍隊逼和樂天桃猿隊，確定取得隊史第18座季冠軍，總教練林威助坦言無法自力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。