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中職／中信兄弟奪冠 周思齊賽後發合照：就喜歡「做兄弟」

聯合新聞網／ 綜合報導
周思齊發全隊合照慶祝冠軍。圖截自周思齊Instagram
周思齊發全隊合照慶祝冠軍。圖截自周思齊Instagram

昨（22）日中信兄弟靠著味全龍5：5逼和樂天桃猿，將下半季魔術數字歸零，以非自力封王方式拿下下半季冠軍。中信兄弟精神領袖「周董」周思齊也在個人IG上發布慶賀文。

為了慶賀下半季奪冠，周思齊在IG發布全隊在重訓室的合照，並寫下「世人常說要做自己，但我就喜歡『做兄弟』謝謝我的小兄弟們一直很努力上課跟練習。」充分展現自家球隊老大哥風範。

今年40歲的周思齊前年球季表現出色，被形容是「老鬼」，還入圍年度MVP，但這兩年兄弟外野人才濟濟，周思齊並無太多上場空間，近4場都是代打上陣，球季至今僅出賽53場，敲出35支安打，打擊率為2成35。雖出賽場次被壓縮，但周思齊仍是陣中的老大哥、精神領袖。

味全龍在昨日上演「劇場」在九局上打下4分以5：2逆轉戰局，到九局下半投手王玉譜一出局後傷退，臨時上場救援的趙璟榮卻提著火桶上班，連續被敲出4支安打，掉3分，1個人都沒解決，最後換上陳冠偉避免被再見，最後雙方也都消耗牛棚到最後一刻，12局打好打滿5：5握手言和。

味全龍先前兩天先擊敗中信兄弟，阻止他們自力封王的機會，昨日卻「助攻」中信，讓中信非自力封王，拿下隊史第18座季冠軍，同時也在季後挑戰賽保有一勝的優勢。季後挑戰賽將於10月29日開打，首場由味全作客洲際球場。

,昨（22）日中信兄弟靠著味全龍5：5逼和樂天桃猿，將下半季魔術數字歸零，以非自力封王方式拿下下半季冠軍。中信兄弟精神領袖「周董」周思齊也在個人Instagram上發布慶賀文。

為了慶賀下半季奪冠，周思齊在IG發布全隊在重訓室的合照，寫下「世人常說要做自己，但我就喜歡『做兄弟』謝謝我的小兄弟們一直很努力上課跟練習。」並標籤「兄弟們加油」、「下半季冠軍」充分展現自家球隊老大哥風範。

今年40歲的周思齊前年球季表現出色，被形容是「老鬼」，還入圍年度MVP，但這兩年兄弟外野人才濟濟，周思齊並無太多上場空間，近4場都是代打上陣，球季至今僅出賽53場，敲出35支安打，打擊率為2成35。雖出賽場次被壓縮，但周思齊仍是陣中的老大哥、精神領袖。

味全龍在昨日上演「劇場」在九局上打下4分以5：2逆轉戰局，到九局下半投手王玉譜一出局後傷退，臨時上場救援的趙璟榮卻提著火桶上班，連續被敲出4支安打，掉3分，1個人都沒解決，最後換上陳冠偉避免被再見，最後雙方也都消耗牛棚到最後一刻，12局5：5握手言和。

味全龍先前兩天先擊敗中信兄弟，阻止他們自力封王的機會，昨日卻「助攻」中信，讓中信非自力封王，拿下隊史第18座季冠軍，同時也在季後挑戰賽保有一勝的優勢。季後挑戰賽將於10月29日開打，首場由味全作客洲際球場。

周思齊 中信兄弟

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