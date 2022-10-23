中職／陳克羿熬4年等到初登板 18梯29人最後「解鎖」

樂天桃猿隊昨天「開箱」已在二軍待了4年的投手陳克羿，在第9局登板面對1人次，至此2018年選秀仍在職棒征戰的29人，全數都在一軍出賽過。

猿隊昨天面對味全龍隊，帶著2：1進入9局上，跨局數續投的終結者豪勁在兩出局後出現危機，第3顆好球未獲青睞後，就被李凱威敲出追平安打，接下來持續被敲安失分，陳克羿在2：5落後、一二壘有人時上場面對吳東融，因暴投讓跑者多進一個壘包，最終以三壘方向滾地球拿下出局數，最快球速145公里。

陳克羿為猿隊在2018年選秀第5指名，該年4隊共計31人簽約，目前還留在中職為29人，中信兄弟隊林丞軒在今年6月3日初登板，是這29人裡倒數第二位在一軍亮相的球員，陳克羿則是最後一人，他在20日升上一軍，終在昨天站上一軍投手丘。

回想接到上一軍通知電話的那一天，他當時正和女友講電話，看到管理電話打來，「我跟她說等一下、有電話來。」由於事前已被通知近期可能上一軍，因此他已有心理準備。

陳克羿是田徑選手出身，國中才開始打棒球，上高中後專攻投手，起步較晚，以「璞玉」之姿進入職棒，也比其他人花了更多琢磨時間。看著同梯進來的人陸續都在一軍出賽過了，但他很清楚，「在二軍那麼久，也是因為之前都沒表現好。」

陳克羿前3年在二軍的成績都呈現大爆炸，去年甚至留下防禦率9、每局被上壘率2.67的恐怖數據，當然等不到上一軍的機會；今年他在二軍的成績有明顯進步，定位先發投手出賽，取得3勝4敗、防禦率3.51，每局被上壘率下修到1.51。

這次在季末給陳克羿上一軍的機會，總教練曾豪駒表示，「也是他自己掌握的機會，在二軍表現平穩，也吃下很多局數，成長幅度也滿大，我覺得只要你願意去努力，機會來了，就看你能不能把訓練的成果展現出來。」

陳克羿也認為，今年相比起來，自己感受得到進步，「和之前差滿多的。」他自評對球質最有自信，控球今年有明顯變好，球速也與剛進職棒時差很多，本季在一軍先發時均速141、142公里，最快可投到145公里。

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