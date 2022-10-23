MLB／霍斯金斯雙響砲4分打點 費城人再1勝重返世界大賽
費城人隊今天充分展現主場優勢，雖然1局上面對教士隊前7棒就落後4分，但打線不斷反擊，全場11支安打包括4支全壘打，霍斯金斯（Rhys Hoskins）轟出雙響砲、攻下4分打點，終場以10：6獲勝， 在國聯冠軍賽取得3勝1敗領先，最快明天封王、晉級等了13年的世界大賽。
這是費城人隊史在季後賽上演的最大逆轉秀，從過去7戰4勝制季後賽看來，91支打完前4戰3敗的球隊，只有14隊能夠逆轉情勢，機率低到15%，教士處於相當不利的局面，
費城人先發投手佛特（Bailey Falter）開賽連續解決兩名打者，接著被馬恰多（Manny Machado）轟出左外野陽春砲，再被貝爾（Josh Bell）揮出安打、保送柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、德魯瑞（Brandon Drury）二壘打攻下兩分，只投0.2局、面對6人就被換下場。
費城人第2任投手波格登布洛格登（Connor Brogdon）登板，又遭金河成揮出安打、再失1分，讓教士取得4：0領先。
教士先發投手克里文格（Mike Clevinger）更慘，開賽被史瓦伯（Kyle Schwarber）揮出安打，再被霍斯金斯轟出左外野兩分砲，接著保送瑞爾穆托（J.T. Realmuto），又被哈波（Bryce Harper）揮出二壘打，只投15球、未解決任何打者就退場，費城人追成3：4。
這場比賽形成打擊戰，費城人4局下靠卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）二壘打、史托特（Bryson Stott）安打追平比數。
儘管教士5局上再靠索托（Juan Soto）右外野兩分砲取得6：4領先，但投手群5局下又出狀況，霍斯金斯單場第2轟、中左外野兩分砲二度追平戰局，接著瑞爾穆托保送、哈波二壘打、卡斯特蘭諾斯安打追加兩分，費城人反以8：6超前。
雙方氣勢從此刻開始轉變，費城人6局下史瓦柏、7局下瑞爾穆托都轟出陽春砲，拉大到4分領先，教士大勢已去，吞下第3敗後毫無退路，明天必須全力搶勝，才能把系列賽帶回主場。
費城人隊史奪下7座國聯冠軍，並在1980、2008贏得世界大賽冠軍，最近一次晉級是在2009年，但以2勝4敗不敵洋基隊。
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