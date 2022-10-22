中職／不是桃猿不夠好 兄弟38戰28勝寫-7到+2逆襲稱帝

中信兄弟隊前兩天錯過自力封王的機會，今天才靠味全龍隊逼和樂天桃猿隊，確定取得隊史第18座季冠軍，總教練林威助坦言無法自力封王確實可惜，但下半季從最多落後7場開始追，到最終取得季冠軍，他也向選手的辛苦表達感謝。

林威助表示，「前兩天沒辦法在主場自力封王比較可惜，但還是很謝謝球員們整季的努力，下半季從勝差最多7場開始追，一場一場努力拿下，最後拿下下半季冠軍。」

他表示，「球隊的目標一直都很明確，我們也不斷強調，比賽不到最後一刻都不知道結果如何，中信兄弟每一場都會拿出最好的態度，全力以赴！。」他也向球迷表達感謝，期望季後賽繼續為黃衫軍加油。

回顧從7月22日起跑的下半季賽程，猿隊在一開始仍是獨走態勢，一度勝率飆破9成，反觀兄弟在8月多數時間都居第4，落後猿隊的最大差距為7場勝差，最近一個時間點為8月26日，當時猿隊16勝6敗1和、勝率7成27，兄弟則是8勝12敗1和、勝率僅4成。

兄弟在8月27日起的出賽，合計38場拿下28勝9敗1和、勝率7成57，這段期間團隊打擊率2成84、投手防禦率2.97，各項投、打、守數據都海放其他4隊，猿隊在同期仍有逾5成勝率其實不差，但擋不了「黃潮」鋪天蓋地而來。

檢視兄弟在這38戰28勝期間，先發投手合計拿下21勝，最大金主有貢獻5勝的吳哲源、德保拉，鄭凱文、泰樂則是3勝；呂彥青則19場擔當最後一道防線，取得14救援成功、防禦率0.47。

先發9棒有5人在這段期間打擊率3成以上，江坤宇、王威晨敲出全隊最多的46安，陳子豪則是挹注最海量的41分打點，另外兩人為陳文杰、岳政華。

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