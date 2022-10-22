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中職／龍隊沒輸下場帶1敗進季後賽 葉總：唯一目標贏球

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天打滿12局以5：5和局收場，無視輸球有利的狀況，逼和樂天桃猿隊，總教練葉君璋賽後表示，贏球是職業比賽的唯一目的。球團也強調，「味全龍面對每一場比賽都秉持運動家精神，全力以赴目標總冠軍。」

此戰對龍隊來說是兩難的戰役，贏球、和局將讓兄弟拿下季冠軍，龍隊在季後賽要從1敗打起；反之輸球的話，讓猿隊保有包辦上、下半季冠軍的機會，若最終兄弟沒拿到季冠軍，龍隊不須在季後賽先背負1敗。

儘管如此，龍隊展現超強韌性，1：2的落後，在9局上、兩出局後開始堆壘，李凱威先敲追平安打，谷德溫補上超前安打，儘管9局下又錯失勝利，但最終打滿12局和局收場，仍「助」兄弟取得下半季冠軍。

葉君璋表示，「職業比賽贏球是應該有的態度，大家都想要贏球，人家不小心給我們機會，就要想辦法贏下來。」

龍隊9局的守備選擇、10局的跑壘問題，都釀成此役沒能贏下來，葉君璋認為，「跑壘那個比較困難，老實講平飛球不好判斷，接到又漏掉就更難，跑壘辦法沒有看得很清楚是否被接殺，沒有時間去判斷。」

對於9局下游擊手石翔宇的傳球判斷就有微詞，「他有很充足時間，那是很清楚的事情，還要再累積經驗，他雖然不算年輕球員，但比賽不多的話，還要再增加經驗。」

猿隊輸球後，下半季爭冠的淘汰指數歸零，目送兄弟拿下隊史第18座季冠軍，今年季後賽、總冠軍賽主客場配置底定，猿隊在總冠軍賽握有5場主場優勢，兄弟、龍隊在季後賽相爭，則由兄弟「保底」1勝，變成4戰3勝制系列賽。

葉君璋 味全龍

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