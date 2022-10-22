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金鐘57／金鐘獎大爆冷 夯劇「華燈初上」入圍11項全槓

中職／馬傑森一軍初左打 斷棒卻是曾總聽到聲音提醒他

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
馬傑森首度在一軍左打。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森首度在一軍左打。圖／樂天桃猿隊提供

味全龍隊今天打滿12局以5：5逼和樂天桃猿隊，全場最後一個打席出現亮點，猿隊內野手、馬傑森首度在一軍站左打就是大場面，接收到的指示是「好好享受」。

龍隊當時場上投手為林凱威，而他進入中職後，面對左打、右打數據差距甚大一直都是待解課題，此役在12局下面對猿隊反撲，兩出局後接連被邱丹、梁家榮敲出安打，馬傑森在打擊準備區時就見左打版的他蓄勢待發。

馬傑森在二軍已用左打敲過二壘打，今天最後一打席在教練指示下要他站左打，被問到是否和想像中不太一樣？他坦言：「自己的感覺就是左打還沒到完全準備好，有在練，但還是要努力，教練說有練就上去打看看，不然要什麼時候打。」

總教練曾豪駒則提到，希望馬傑森去嘗試，「告訴他不用想太多，感覺對就打，當然右打去左打會有點不一樣，他有練就上去做，不管好不好就是一個經驗。」

可愛的是，當下他的球棒斷掉，自己卻沒發現，反而在教練的提醒下才換了球棒，曾豪駒笑說：「有聽到斷掉的聲音，我叫他換球棒，我有聽到，就他不知道。」

馬傑森 曾豪駒 樂天桃猿

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