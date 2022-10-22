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金鐘57／金鐘獎大爆冷 夯劇「華燈初上」入圍11項全槓

中職／改變命運那一天 吳哲源、呂彥青放在能贏的位置

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊投手吳哲源。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊投手吳哲源。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊將下半季冠軍收進口袋，投手的兩大關鍵變動是吳哲源先發、呂彥青關門，5月11日的一場疫情，讓兄弟找到了冠軍布局。

吳哲源本季至今出賽33場（15場先發），吃下118.2局，取得11勝1敗、防禦率2.81，在輪值中扮演史上最上奇兵，在先發投手的位置上突破自我框架，他也說角色改變後，「好像人生改變了什麼，有了新的目標的感覺」。

吳哲源的第1勝來自5月11日對統一獅隊，先發6.2局僅被敲5安打、失2分，帳面上看似一場平凡的先發日子，但其實是當天表定先發的呂彥青快篩陽性，吳哲源在十萬火急下接下任務，也是從這一天開啟了他瘋狂的11連勝；呂彥青則在回歸後被放入牛棚，進而扛下終結者的位置。

「我覺得是因為自己有準備好，機會來時剛好有把握住。」回想11連勝的起點，吳哲源清楚記得是在台南對上獅隊的比賽，該役先發6.2局失2分，下一場為7局無失分，「就是在7局無失分這場之後吧！開始覺得自己在這個角色好像可以。」

先發版的吳哲源，從去年二軍總冠軍賽開始萌芽，他當時負責第1場和第5場先發都繳出好投，吳哲源回憶當時剛好缺人，「王葛格（二軍投手教練王建民）問我要不要試試看，其實他之前就有想法，覺得我可以先發，所以給我這個機會去試試。」

這兩場先發，也讓他挖掘出連自己都陌生的那一面，吳哲源說：「當投手以來都是後援、中繼，沒想過自己可以丟那麼長局數，沒嘗試過不知道結果。」

評價今年球季，吳哲源覺得充滿不可思議，「今年待一整季，球隊不管戰績好壞時都有參與到，整年下來還滿特別的。」對於年度獎項，他坦言對進步獎有期待，但先不去想，眼下目標還是總冠軍；至於統一獅隊總教練林岳平點名的MVP，他笑稱有看到新聞，「被餅總肯定滿開心的，但我覺得機會不大啦！還有人比我貢獻更多。」

吳哲源 呂彥青 統一獅

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