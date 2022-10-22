中職／不抓放！龍隊逼和桃猿 為兄弟加冕第18座季冠軍

中信兄弟隊瞎忙了兩天拋不出的黃色彩帶，今天靠味全龍隊幫一把，在桃園球場打滿12局，以5：5逼和樂天桃猿隊，讓今日休兵的兄弟坐享其成，拿下隊史第18座季冠軍。

兄弟連兩場錯失自力封王的機會，今天當觀眾隔岸看「猿龍鬥」。猿隊面對龍隊先發投手吳俊杰，首局就由陳晨威的保送、盜壘站上二壘，林立掃出安打開張分數，第3局則是藍寅倫二壘打、陳晨威一壘打串聯添分。

猿隊一路維持2：1領先，戰局在第9局、兩出局後生變，終結者豪勁讓郭天信、吉力吉撈．鞏冠接連上壘，面對李凱威的打席，第3顆好球沒被撿，下場反而被敲出追平安打，谷德溫補上一棒2分的超前安打，龍隊單局攻下4分逆轉。

猿隊在9局下由林泓育、陳俊秀代打敲安，陳晨威補上單場第3支安打、送回「雙胖」，追近到1分之差，龍隊緊急再換上陳冠偉，已擋不住猿隊進逼，林立打向二壘，石翔宇選擇抓二壘的出局數，讓猿隊跑回追平分，以5：5進入延長賽。

龍隊10局上劉時豪獲保送、郭天信敲安，一出局攻占一、二壘，洪瑋漢敲出右外野平飛球，右外野手並未接到球，劉時豪卻停在二壘不動，郭天信在一、二壘間遭夾殺，此刻郭天信揮手示意劉時豪進壘，郭天信遭觸殺後，劉時豪也被夾殺在二、三壘之間，讓龍隊大好得分機會瞬間瓦解；猿隊11局下也有得點圈的機會卻錯失，雙方和局收場。

龍隊連續3天客場出賽，前兩天咬傷兄弟，今天逼和猿隊，接連讓洲際、桃園都一度變「圖書館」，繼昨天讓猿隊非自力收下全年勝率第一後，今天又助兄弟非自力取得下半冠軍。

猿隊沒贏後，下半季爭冠的淘汰指數歸零，目送兄弟拿下隊史第18座季冠軍，今年季後賽、總冠軍賽主客場配置底定，猿隊在總冠軍賽握有5場主場優勢，兄弟、龍隊在季後賽相爭，則由兄弟「保底」1勝，變成4戰3勝制系列賽。

【中央社台北22日電】

中華職棒味全龍隊今天與樂天桃猿隊交手，兩隊鏖戰至延長賽12局、5比5握手言和，也讓中信兄弟下半季非自力封王，拿下隊史第18座季冠軍，兄弟季後挑戰賽取得1勝優勢。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場與味全龍隊交手，桃猿隊昨天已經確定全年度戰績第一名、取得總冠軍賽門票，但今天比賽勝負仍然會影響兄弟是否能拿下下半季冠軍。

桃猿隊1局下靠著保送、盜壘、林立安打先馳得點，3局下1人出局後藍寅倫敲出二壘打，陳晨威補上安打送回第2分。

龍隊前4局沒能拿下分數，直到5局上靠著張政禹內野安打、郭天信安打推進，再靠著暴投跑回1分；桃猿隊8局打完還是2比1領先。

味全龍隊9局上有攻勢，2人出局後郭天信敲出中外野方向安打，吉力吉撈．鞏冠跑出內野安打，李凱威安打送回追平分，林智勝獲得故意四壞保送，谷德溫敲安送回2分、翻轉戰局，董秉軒也補上安打，送回球隊第5分。

桃猿隊9局下1人出局後林泓育、陳俊秀、陳晨威、成晉接連安打追分，再靠著滾地球跑回追平分，兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽12局打完難分勝負、終場握手言和。

中信兄弟下半季以36勝21敗2和非自力封王，是總教練林威助執教率隊拿下的第2座半季冠軍，兄弟隊史第18次季冠軍、為聯盟最多紀錄，半季非自力封王為隊史第2次，上一次為1992年下半季。

中信兄弟下半季封王，將先與味全龍隊季後挑戰賽交手，爭取總冠軍賽門票，今天龍隊贏球反而讓兄弟季後挑戰賽取得1勝優勢，挑戰賽採4戰3勝制。

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