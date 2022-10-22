日職／村神降臨！村上宗隆開轟 日本一養樂多搶首勝

日職總冠軍「日本大賽」今天開打，季賽敲出56轟而被封神的「村神」村上宗隆，到了季後賽依舊不手軟，用一發陽春砲幫助球隊擴大領先，養樂多隊就以5：3擊敗歐力士隊，搶下首勝。

養樂多今天主要攻勢集中在洋砲奧蘇納（Jose Osuna）身上，他在1局下的二壘安打敲回2分，先馳得點，雖然2局上歐力士隊追平，不過3局下鹽見泰隆陽春砲、4局下奧蘇納陽春砲又取回領先。

村上宗隆前3打席只有1次保送上壘，到了8局下發威，從歐力士守護神平野佳壽手中敲出陽春砲，一敲出就確定是全壘打，他也目送球出牆，再帥氣把球棒往旁邊一抛，這一轟讓原本8局上被追近的分數，又回到2分差。

村上宗隆今年季賽以3成18打擊率、134分打點及56轟拿下中央聯盟打擊三冠王，全壘打數更突破王貞治創下的日職本土球員紀錄，加上高潮系列賽，這是他今年在季後賽的第二轟，生涯在日本大賽的第三轟，去年他在日本大賽僅有的2支安打都是全壘打。

養樂多投手群有小川泰弘先發5局失2分，拿下勝投，接手的木澤尚文、田口麗斗、清水昇、麥加夫（Scott McGough）各投1局，只有清水昇掉1分。

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