中職／二軍宇宙邦！胡冠俞、戴云真轟倒兄弟奪富邦首冠

富邦入主以來的首座冠軍，今天在屏東中信園區到手，富邦悍將隊二軍在系列賽第4戰以10：2轟倒中信兄弟隊二軍，以3勝1敗稱帝，拋下藍色彩帶，隊史相隔9年再奪二軍總冠軍，當時隊名仍是「義大犀牛」。

富邦悍將隊洋投范米特，在二軍總冠軍賽第4戰先發6局失1分。圖／富邦悍將隊提供

兩隊打完前3戰由悍將隊以2勝1敗「聽牌」，今天的第4戰在兄弟二軍主場進行，悍將隊由一軍敗投王范米特扛起先發，投6局失1分，僅被敲5安打、送出6次三振，成為封王戰勝利投手；優瑪則在8局下、滿壘時登板成功「拆彈」，最終後援1.1局無失分。

悍將隊首局就由莊韋恩敲安後，靠暴投、推進站上三壘，廖柏勳的高飛犧牲打首開紀錄，第3局出現連3安打串聯，高國輝的內野安打再添分數，第4局胡冠俞掃出兩分砲，助悍將隊握有4：0領先。

胡冠俞在二軍總冠軍賽第4戰敲出兩分砲。圖／富邦悍將隊提供

兄弟雖在4局下開張分數，悍將隊隨即在5局上敲開3分大局，兩出局後，姚冠瑋、王苡丞、董子恩連續3棒都是帶有打點的安打，戴云真7局補上兩分砲重擊兄弟。

悍將隊二軍隊史曾在犀牛隊時期於2013年奪下總冠軍，自球隊易主後尚未於一、二軍捧冠，今年二軍以35勝26敗6和、0.574勝率居例行賽首位，總冠軍賽雖先吞下1敗，但接著打出3連勝，強勢收下富邦的首座二軍冠軍金盃，也是陳金鋒接掌二軍兵符第一年就拿下冠軍。

兄弟二軍自2014年起連續9年打進總冠軍賽，2016年起6年5冠，雄厚的農場實力在今年不敵悍將隊，無力完成連霸。

富邦悍將隊史相隔9年再奪二軍總冠軍。 圖／富邦悍將提供

陳金鋒接掌富邦悍將隊二軍兵符第一年就率隊奪冠。圖／富邦悍將隊提供

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