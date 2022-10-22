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中職／季後賽洋將確診怎麼換有討論 曾總：避免洗4洋將

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿總教練曾豪駒。 聯合報系資料照
樂天桃猿總教練曾豪駒。 聯合報系資料照

因確診遞補而衍生出的洋將風火輪玩法，在季後賽預計不會再上演，樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天透露，對於洋將的部分有特別提出討論，洋將確診只能更換本土，「避免洗4個洋將，這個條款對大家都公平。」

中職今年新增疫情遞補名單，且未限制確診後的回歸時間，遞補方式也不限於1對1指定更換，季中甚至更改為確診名單人數與遞補名單人數相同即可，這個名額意外成為各隊調度空間，選手經此途徑升降，若下放後再回歸不需10天（洋將15天）的等待期，人員來來去去不見於球員異動名單中。

上半季猿隊、下半季中信兄弟隊都曾透過疫情支援名單進行洋將風火輪，同時有4名洋將在一軍出賽，在規則內靈活調度人員。

今年季後賽3隊已經確定為猿隊、兄弟以及味全龍隊，龍隊總教練葉君璋昨天先在訪問中透露，季後賽的確診確認方式有變，不會僅憑快篩，而是需要經由PCR檢測陽性認證，笑稱是「國家認證」。

曾豪駒今天也談到此事，「有討論過，要用PCR，不要讓大家只通報、不用證明。」洋將確診也僅限更換本土，不會在季後賽上演風火輪。

聯盟表示，針對季後賽、總冠軍賽的確診傷兵處理方式，3隊領隊還在討論中，各種方案都有，待各隊都同意、確認後就會對外公布，目前先不透露細節。

曾豪駒 樂天桃猿 中職

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