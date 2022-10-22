中職／黃子鵬伺機搶勝投王不是不可能 要看身體狀況

勝投王之爭由德保拉、狂威領跑，還有一位「伏兵」在後，黃子鵬本季先發任務雖已落幕，但人仍留在一軍，對於後續登板的可能性，樂天桃猿隊總教練曾豪駒說當然有可能。

賽季尾聲除了聚焦中信兄弟、猿隊的季冠軍爭霸戰外，還有個人獎項的競逐，狂威、德保拉目前都是13勝，而德保拉的防禦率2.46占優，若最終勝場數一樣將由德保拉勝出，狂威必須勝場更多才能「超車」。

黃子鵬則是另一位「黑馬」，雖然目前是12勝，但防禦率2.33比兩位洋投都更好，若安排在中繼登板搶下第13勝，將由他登基勝投王。

對於黃子鵬再登板的可能性，曾豪駒說：「有可能啊！我還沒把他放下去（二軍），還是要看他的身體準備怎樣。」他指出，剩餘場次不會再安排黃子鵬先發，至於會在什麼時機安排他登板搶勝？曾總坦言：「現在沒辦法想那麼多。」

猿隊3位牛棚傷兵，目前以朱俊祥的進度最快，預計24日就會上一軍，陳冠宇會晚一點，陳禹勳狀況還好，有安排先去做治療。猿隊直達總冠軍賽，將以逸待勞看兄弟、龍隊先在季後賽廝殺，曾豪駒也不諱言對於中繼的傷兵可以多一些時間準備。

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