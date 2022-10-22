中職／帶霸曼機率再提升？葉總猶豫了「明年早點簽」

味全龍隊昨天「開箱」新洋投霸曼，原先打定主意季後賽不會帶，但在他的7局無失分好投後，確實讓總教練葉君璋的想法開始鬆動，今天再被問到此事，語氣中添了更多猶豫，但可以肯定的是，「這個明年可以早點簽，對球隊會有幫助。」

龍隊將在季後賽碰上中信兄弟隊，而陣中有3洋投布里悍、鋼龍、伍鐸從季前一路待到現在，有功勞、有苦勞，龍隊原本也已決定就是帶3人進季後賽，霸曼只是以備不時之需，對於帶霸曼進季後賽的機率，葉君璋昨天賽前說5%，賽後提升為5.5%。

面對要在季後賽碰上的兄弟，霸曼的7局無失分確實亮眼，葉君璋今天再被追問真的不帶霸曼嗎？他說：「嗯…會考慮。」他表示現有的3位洋投也不錯，身體狀況健康到不能再健康，這道4選3的難題，「總之要再考慮看看。」

葉君璋指出，霸曼的球速、動作都不好打，「不要說左打，右打都不好打。」此外，還有一項優勢是他當過教練，也是在大聯盟扛過8局的投手，「光這點就不容易，代表他的重要性一定有，心理層面應該是強的。」但隱憂就是只有1場出賽，對他的了解還不夠多。

龍隊今天在桃園球場出戰樂天桃猿隊，由吳俊杰先發，最後兩戰則是交給伍鐸、呂詠臻，王維中會在後面登板，「他的手沒問題的話，會是季後賽其中一場先發。」

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