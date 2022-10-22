聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／23日決戰花果山推出「楊投」 曾豪駒：相信他
樂天桃猿、中信兄弟隊明天可望決戰桃園，面對關鍵戰役，猿隊推出「楊投」先發，此役交給楊彬，面對媒體的驚訝，總教練曾豪駒表示：「相信他」。
猿隊已經確定取得全年第一，拿下前往總冠軍賽的直達車票，下一個目標還有下半季冠軍，需要今天起的3戰全勝，就能逼出加賽。
若猿隊今天輸給味全龍隊，則兄弟取得下半季冠軍；若今天猿隊贏球，明天與兄弟一戰將成關鍵戰役，外界原推算可能上演狂威、德保拉的勝投王對決，但猿隊確定推出楊彬。
曾豪駒表示，「楊彬從轉隊到現在，其實表現滿亮眼，整個內容也滿穩定，就相信他，這也是前面就安排好的。」儘管是關鍵一戰，但曾豪駒對楊彬投下信任票，「我覺得他可以勝任這個場面。」
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言