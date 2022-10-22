中職／23日決戰花果山推出「楊投」 曾豪駒：相信他

樂天桃猿、中信兄弟隊明天可望決戰桃園，面對關鍵戰役，猿隊推出「楊投」先發，此役交給楊彬，面對媒體的驚訝，總教練曾豪駒表示：「相信他」。

猿隊已經確定取得全年第一，拿下前往總冠軍賽的直達車票，下一個目標還有下半季冠軍，需要今天起的3戰全勝，就能逼出加賽。

若猿隊今天輸給味全龍隊，則兄弟取得下半季冠軍；若今天猿隊贏球，明天與兄弟一戰將成關鍵戰役，外界原推算可能上演狂威、德保拉的勝投王對決，但猿隊確定推出楊彬。

曾豪駒表示，「楊彬從轉隊到現在，其實表現滿亮眼，整個內容也滿穩定，就相信他，這也是前面就安排好的。」儘管是關鍵一戰，但曾豪駒對楊彬投下信任票，「我覺得他可以勝任這個場面。」

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