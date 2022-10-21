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U23世界盃／莊陳仲敖155公里火球劃過夜空 怒吼洩情緒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊在天母球場出戰墨西哥，中華隊莊陳仲敖（圖）中繼3局飆7K，下場時他將球丟給觀眾。記者許正宏／攝影
U23世界盃中華隊在天母球場出戰墨西哥，中華隊莊陳仲敖（圖）中繼3局飆7K，下場時他將球丟給觀眾。記者許正宏／攝影

中華隊今晚在U23世界盃棒球賽以1：2輸給墨西哥隊，不過莊陳仲敖的三振秀仍在比賽中掀起球迷熱情，155公里的火球劃過夜空，搭配的是莊陳仲敖霸氣怒吼。

莊陳仲敖是在5局上一壘有人時，接替先發投手陳宇宏，雖然1出局後被連敲2安而掉分，但失分是陳宇宏帳上，莊陳最終投完3局有7次三振，被敲3支安打另有1次保送，沒有失分。

此戰兩隊打得膠著，平手局面到延長賽才分出勝負，莊陳在場上也展現少見的怒吼動作，他表示，高張力比賽難免有情緒，用喊聲發洩一下，雖然因為母隊球數限制在7局上投完後無法續投，但還是一直鼓勵隊友堅持到最後。

5局上的最後一K，莊陳仲敖投出的最後一球電視轉播測得155公里球速，莊陳表示，換局休息時有隊友告知，但他儘量不去想，就怕動作跑掉，自己也還有更遠大的目標，提升身體素質跟經驗才是通往目標的途徑。

莊陳仲敖所屬的運動家隊1A有對他提出球數限制，40球要休1天、50球要休2天，莊陳今天只投44球，不過也還有投2局要休2天的限制，總教練謝承勳表示，季軍戰基本上不會動用到莊陳，但因為球數還不到，也會詢問看看母隊。

運動家 中華隊 球速

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