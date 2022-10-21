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中職／江少慶5勝結算 破120局本季土投僅3人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
江少慶。圖／富邦悍將隊提供
江少慶。圖／富邦悍將隊提供

江少慶的本季封關戰，以7局失1分好投收尾，幫助富邦悍將隊以5：3擊敗統一獅隊，他取得本季第5勝，單季投球局數也達到120.2局，達到投手門檻，儘管勝場貢獻有限，至少完成吃局數的任務。

江少慶先發7局共用98球，被敲5安打、失1分，失分出現在第5局，開局被姚雨翔、林靖凱、陳重羽連3棒安打串聯打下，最終7局投完帶著5：1領先退場。

悍將在首局就有分數進帳，范國宸敲安後，辛元旭的打席因失誤形成二、三壘有人，申皓瑋補上內野安打首開紀錄，陳真再以滾地球護送1分回來；獅隊全場發生4次失誤，助漲悍將的分數持續進帳。

江少慶在本季最後登板拿下勝投，今年以5勝12敗、防禦率4.70結算，以他的資歷、身價當然是不如預期，但完成120.2局投球，本季也僅三位本土投手完成，另外兩人為黃子鵬（158.2局）、胡智為（150.2局）。

江少慶 富邦悍將

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